СОАРЕШ, МАРИУ АЛБЕРТУ НОБРЕ ЛОПЕШ

Соáреш ( порт. Soares) , Мариу Алберту Нобре Лопеш (07.12.1924, Лиссабон — 07.01.2017, там же) — португальский политический и государственный деятель, президент Португалии в 1986–1996. Закончил историко-философский (1951) и юридический (1957) факультеты Лиссабонского университета. Участвовал в создании партии Португальское социалистическое действие (1964). В 1965 и 1969 безуспешно пытался баллотироваться в Национальное собрание. В 1968 был выслан на о. Сан-Томе; вернулся после прихода к власти М. Каэтану (10 ноября 1968). В 1970 эмигрировал во Францию, где стал соучредителем Португальской социалистической партии и ее генеральным секретарем (19 апреля 1973 — 27 июля 1985). В 1970–1974 преподавал в университетах Парижа и Бретани; вступил в масонскую ложу (1972). После «Революции гвоздик» вернулся в Португалию (1 мая 1974). Был министром иностранных дел в трех временных правительствах (16 мая 1974 — 26 марта 1975). 23 июля 1976 — 29 августа 1978 — премьер-министр двух первых конституционных правительств. Меры, принятые для стабилизации экономики страны, сделали его непопулярным и вынудили уйти в отставку. В 1979–1983 способствовал ревизии (1982) конституции. Вновь занимал пост премьер-министра 9 июня 1983 — 6 ноября 1985 и дважды — президента республики (9 марта 1986 — 9 марта 1991; 9 марта 1991 — 9 марта 1996). В 1999–2004 — депутат Европарламента.

В 1991 основал Фонд С. (Fundação de Mário Soares e Maria Barroso), миссия которого заключается в продвижении ценностей гражданского общества и сохранении культурного наследия Португалии. Великий магистр Ордена Христа и Ависского ордена, кавалер высших португальских и иностранных орденов, доктор honoris causa 17 университетов; почетный член Римского клуба. Первый за 60 лет гражданский глава государства; заслужил неофициальный титул «отца португальской демократии».

Соч. : Justificação jurídica da Restauração e a teoria da origem popular do poder político. Lisboa, 1954; Caminho Difícil: do salazarismo ao caetanismo. Rio de Janeiro, 1973; Democratização e Descolonização. Lisboa, 1975; O Futuro Será o Socialismo Democrático. Lisboa, 1979; Um Político: Ensaio Autobiográfico, Político e Ideológico. Lisboa, 2011.

Лит.: Avillez M. Soares: I. Ditadura e Revolução; II. Democracia; III. O Presidente. Vol. 1–3. Lisboa, 1996. А. П. Черных.