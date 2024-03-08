САЛАЗАР, АНТОНИУ ДЕ ОЛИВЕЙРА

Салазáр ( порт. Salazar) , Антониу де Оливейра (28.04.1889, Вимиейру, Санта Комба Дан — 27.07.1970, Лиссабон) — государственный деятель, премьер-министр Португалии в 1932–1968, идеолог и лидер «Нового государства». Образование получил в католической семинарии. В 1914 закончил факультет права Коимбрского университета. С 1918 преподавал экономику в том же университете, защитил докторскую диссертацию. После военного переворота 28 мая 1926 («Национальной революции») был приглашен в правительство на пост министра финансов, но отказался. В 1928 занял этот пост, получив полный контроль над финансами страны, в течение года привел их в порядок. В 1930 создал партию Национальный союз. В 1932 возглавил совет министров. Фактически управлял Португалией в качестве премьер-министра; трижды занимал пост министра обороны (1932, 1936–1944, 1961–1962), дважды — министра финансов (1926, 1928–1940), министра колоний (1932), флота (1936, 1939) и министра иностранных дел (1936–1944). В 1933 после плебисцита ввел новую конституцию — основу «Нового государства», бывшего по сути авторитарным режимом. С. создал политизированные организации «Португальская молодежь» и «Португальский легион», политическую полицию, преобразованную в 1945 в PIDE. Во время Гражданской вой­ны в Испании поддерживал Ф. Франко . Пережил анархистское покушение в 1937.

Во время Второй мировой вой­ны Португалия сохраняла нейтралитет, но в 1943 С. предоставил союзникам по Антигитлеровской коалиции военную базу на Азорских о-вах.

В 1950–1960-х, испытывая давление со стороны оппозиции, пытался оптимизировать режим, но ограничился косметическими реформами. Резолюция ООН от 21 апреля 1961 осудила африканскую политику С. С 1961 началась вой­на в африканских владениях Португалии — в Гвинее, Анголе и Мозамбике, приведшая «Новое государство» к краху.

Женат не был; вел скромный образ жизни. В 1966 присутствовал на открытии моста через р. Тежу в Лиссабоне, впоследствии названном его именем (ныне мост «25 апреля»). В 1968 в результате кровоизлияния в мозг утратил возможность участвовать в управлении государством. Современные опросы общественного мнения дают высокие оценки деятельности С. в истории Португалии.

Соч. : Discursos, notas relatórios, teses, artigos e entrevistas, 1909–1955: antologia. Lisboa, 1955; Pensamento e doutrina política. Textos antológicos. Lisboa, 1989; Discursos e notas políticas, 1928 a 1966 / Rev. de texto R. Jorge. Coimbra, 2015.

Лит .: Kay H. Salazar and Modern Portugal . New York, 1970; Caetano M. Minhas memórias de Salazar. Lisboa, 1977; Georgel J. O salazarismo / Préf. de M. Soares. Lisboa, 1985; Nogueira F. Salazar. Porto, 1985; Капланов Р. М. Португалия после Второй мировой вой­ны (1945–1974). М., 1992; Paço A. S. do. Salazar (biografia). Lisboa, 2006; Хазанов А. М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии // Новая и новейшая история. 2009. № 3. С. 129–146; Meneses F. Ribeiro de. Salazar: Uma Biografia Politítica. Alfragide, 2010; Gallagher T. Salazar, The Dictator Who Refused to Die. [S. l.], 2020. А. П. Черных.