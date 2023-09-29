Помпидý Жорж Жан-­Раймон

Помпидý ( фр. Pompidou), Жорж Жан-­Раймон (05.07.1911, дер. Монбудиф, деп. Канталь — 02.04.1974, Париж) — французский государственный деятель, президент Франции в 1969–1974. Из семьи университетского профессора и учительницы. По окончании парижской Высшей нормальной школы получил диплом преподавателя литературы, французского, латинского и древнегреческого языков. Весной 1940 П. мобилизован. После капитуляции Франции в июне 1940 возобновил преподавательскую деятельность, не принимал участия в Сопротивлении , но после освобождения Франции сумел получить пост советника по вопросам национального образования во Временном правительстве Ш . де Голля . После ухода де Голля в отставку в 1946 П. остался его личным советником. В последующие годы был генеральным секретарем голлистского движения Объединение французского народа, директором правительственного Комиссариата по туризму (1946–1949) и занимал важный пост в Банке Ротшильда (1954). После возвращения де Голля к власти в 1958 П. был назначен директором его кабинета. В 1959 стал генеральным директором Банка Ротшильда. Именно ему де Голль поручил секретные переговоры с Фронтом национального освобождения (ФНО) Алжира, подготовившие признание в 1962 алжирской независимости. После одобрения на референдуме во Франции Эвианских соглашений 1962 , положивших конец вой­не в Алжире (1954–1962), стал премьер-­министром (1962–1968). П. добился укрепления франка, сокращения бюджетного дефицита, обеспечения устойчивого роста и модернизации французской экономики. В результате студенческих волнений в Париже 1968 (см. Красный май ), П. в июле 1968 ушел в отставку. После добровольного ухода де Голля с поста президента в апреле 1969 П., заручившись поддержкой голлистов и центристов, выставил свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в июне 1969. Одержал победу, получив во втором туре 58,21 % голосов, и стал президентом 20 июня 1969. П. внес определенные коррективы во внешнюю политику Франции, стремясь смягчить противоречия с партнерами по Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС) и НАТО, обострившиеся в последние годы правления де Голля. Безусловный сторонник европейской интеграции, П. постарался нормализовать отношения с США, но остался верен голлистским принципам стратегической независимости Франции. Дальнейшее развитие при нем получила политика разрядки и сотрудничества с СССР, начатая де Голлем в 1966. Внутри страны он продолжал курс на модернизацию экономики, в частности, на ускоренное развитие современной агроиндустрии и транспортных сетей — автомобильных, железнодорожных и воздушных. С 1968 боролся с раком лимфатических узлов («болезнь Вальденстрёма»).

Соч. : Anthologie de la poésie française. Paris, 1961; Le Nœud gordien. Paris, 1974; Entretiens et discours. 2 vols. Paris, 1975; Pour rétablir une vérité. Paris, 1982.

Лит. : Esambert B. Georges Pompidou, capitaine d’industrie. Paris, 1994; Roussel É. Georges Pompidou. Paris, 2004; Frérejean A. C’était Georges Pompidou. Paris, 2007; Abadie F., Corcelette J. P. Georges Pompidou, 1911–1974. Le désir et le destin. Paris, 2011. П. П. Черкасов.