Па́вел I
Па́вел I (греч. Παύλος Α) (14.12.1901, Афины — 06.03.1964, Афины) — король Греции с 1 апреля 1947, наследовал брату Георгу II из династии Глюксбургов. Стал королем в годы гражданской войны (1946–1949), возглавлял государство в период восстановления страны и возвращения ее к демократии. Проводил политику умеренного консерватизма, пытался расширить неформальное влияние монархии на армию для усиления контроля над офицерским корпусом. Увеличил государственное финансирование королевской семьи, стремился усилить давление на правительство. Действия короля обостряли межпартийную борьбу, способствуя ослаблению либералов. Во внешней политике в начале 1960‑х активная позиция короля по кипрскому вопросу привела к обострению отношений с Великобританией.
Лит.: Щерев П. Пътят към военната диктатура. Конспиративните офицерски организации в политическия живот на Гърция след Втората световна война. София, 1980; Щерев П. Политическата криза в Гърция (1958–1967). София, 1989; Van der Kiste J. Kings of the Hellenes. Gloucestershire, 1994; Улунян Ар. А. Коммунистическая партия Греции. История — идеология — политика. 1956–1974. М., 1995. Ар. А. Улунян.