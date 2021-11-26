ОЛЬСТЕР

ОЛЬСТЕР (англ. Ulster) - историческая область в северной части острова Ирландия .

В период раннего Средневековья Ольстер - самостоятельное королевство. После англо-нормандского вторжения в Ирландию (1169-1171 годы) Ольстер формально объявлен подвластным английской короне (фактически подчинялся вождям кланов). С распространением власти англичан на весь остров в XVI веке превращён в одну из 4 провинций Ирландии. Очаг антиколониальных восстаний XVI-XVIII веков.

В XIX - начале XX веков промышленность в Ольстере развивалась более интенсивно, чем в других районах Ирландии (судостроение в главном городе Ольстера - Белфасте и других). Используя национальные, а также религиозные (между католиками и протестантами) противоречия, британские консерваторы накануне 1-й мировой войны превратили Ольстер в оплот борьбы против автономии Ирландии - гомруля и в опорную базу сепаратистского движения так называемых юнионистов, выступавших за сохранение англо-ирландской унии 1801 года. По англо-ирландскому договору 1921 года большая часть Ольстера (6 графств: Антрим, Арма, Даун, Лондондерри, Тирон и Фермана) осталась под властью Великобритании (смотри Северная Ирландия ), графства Донегол, Монахан и Каван вошли в состав провинции Ольстер Ирландского свободного государства (с 1949 года Ирландская Республика).

2) Ольстером иногда называют также часть Ирландии (6 графств), входящую в состав Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии. В конце 1960 - начале 1970-х годов в этих графствах в обстановке полицейских репрессий и террора правых экстремистских элементов развернулось широкое демократическое движение в защиту гражданских прав католического меньшинства.

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