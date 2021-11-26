ОЛЛЕНХАУЭР ЭРИХ
ОЛЛЕНХАУЭР ЭРИХ - германский государственный и политический деятель.
Из социал-демократической рабочей семьи. По окончании в 1915 году народной школы учился на коммерсанта, затем обучался журналистике при издававшейся в Магдебурге социал-демократической газеты «Volksstimme». В 1918 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). С декабря 1920 года 2-й секретарь молодёжной организации СДПГ Объединение союзов рабочей молодёжи Германии и редактор её центрального органа - журнала «Arbeiterjugend». С 1921 года секретарь Социалистического интернационала молодёжи (находился в этой должности до 1946 года). После объединения СДПГ и Независимой социал-демократической рабочей партии Германии с октября 1922 года секретарь объединённой социал-демократической молодёжной организации Социалистическая рабочая молодёжь, с 1928 года её председатель. С 1933 года член правления СДПГ. После установления в Германии гитлеровской диктатуры в эмиграции (в 1933-1937 годах, по другим данным, в 1933-1938 годах в Праге, в 1938-1940 годах в Париже, в 1940-1941 годах в Лиссабоне, в 1941-1946 годах в Лондоне), член зарубежного руководства СДПГ. В 1946-1952 годах заместитель председателя, с 1952 года председатель СДПГ. Депутат бундестага ФРГ с 1949 года, с 1952 года председатель социал-демократической фракции. C 1951 года заместитель председателя, с сентября 1963 года председатель Социалистического интернационала. Под руководством Олленхауэра СДПГ в 1950-х - начале 1960-х годов полностью отошла от марксизма, превратившись из рабочей в реформистскую «народную партию», отказалась от оппозиции членству ФРГ в НАТО и западно-европейской интеграции. В 1957 году выступил с планом замены системы военных блоков в Европе общеевропейской системой безопасности, призванной обеспечить воссоединение Германии и её равноправное участие в международной жизни.
Сочинения:
Reden und Aufsätze. 2. Aufl. B.; Bonn, 1977.