«Общий договóр» 1952

«Общий договóр» 1952 (Договор об отношениях между Федеративной Республикой Германия и тремя державами, Боннский договор) — об отмене оккупационного режима и формальном провозглашении суверенитета ФРГ. Заключен между США, Великобританией, Францией и ФРГ. Подписан 26 мая 1952 министрами иностранных дел Великобритании А. Иденом , Франции Р. Шуманом , государственным секретарем США Д. Ачесоном и канцлером и министром иностранных дел ФРГ К. Аденауэром . Причиной заключения «О. д.» стало стремление западных стран, установивших оккупационный режим на Западе Германии, в условиях холодной вой­ны интегрировать ФРГ в североатлантические и европейские структуры ( НАТО , Европейское оборонительное сообщество (ЕОС), Европейское объединение угля и стали ). Переговоры были начаты в сентябре 1951, в ноябре того же года предварительный текст был согласован всеми участниками на встрече в Париже. Западногерманская сторона настояла на исключении из «О. д.» упоминаний о восточной границе Германии, а также на включении пункта, распространявшего на объединенную Германию военно-­политических обязательств ФРГ. СССР и ГДР, узнав содержание договора в феврале 1952, попытались ускорить заключение общего мирного договора с Германией при условии ее неучастия в военных блоках, однако эти предложения были отвергнуты западными странами. К. Аденауэр столкнулся с оппозицией среди партий — партнеров по правительственной коалиции ( Свободной демократической партии и Христианско-­демократического союза ), выступавших за продолжение диалога с СССР.

«О. д.» декларировал отмену оккупационного режима, провозглашал полный суверенитет ФРГ, легализовывал восстановление армии и военной промышленности. При этом западные державы сохраняли широкие права по военному присутствию в Западной Германии, «особые права» в вопросе воссоединения Германии и заключения мирного договора. ФРГ обязался не вступать в соглашения, ущемляющие права трех держав. Вступление «О. д.» в силу зависело от утверждения парламентами всех четырех государств подписанного 27 мая 1952 Парижского договора о создании ЕОС. Отказ Национального собрания Франции в августе 1954 от ратификации договора о ЕОС исключил возможность вступления «О. д.» в действие. С рядом поправок положения «О. д.» были включены в Парижские соглашения 1954 и в качестве их составной части вступили в силу 5 мая 1955.

Ист. : Documents on Germany, 1944–1985. Washington (D.C.), 1985.

Лит .: Large D. C . Germans to the Front: West German Rearmament in the Adenauer Era. Chapel Hill (N.C.), 1996; Егорова Н. И. Военно-­политическая интеграция стран Запада и реакция СССР (1947–1953 гг.) // Холодная вой­на 1945–1963 гг.: Историческая ретроспектива. М., 2003; Deutschlandvertrag und Pariser Verträge: Im Dreieck von Kaltem Krieg, deutscher Frage und europäischer Sicherheit / Hrsg. v. H. Timmermann. Münster, 2003. А. Г. Матвеева.