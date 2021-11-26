«ОБЩИЙ ДОГОВОР» 1952
«ОБЩИЙ ДОГОВОР» 1952 - об отмене оккупационного режима и формальном провозглашении суверенитета ФРГ.
Заключён между США, Великобританией, Францией, с одной стороны, и ФРГ - с другой. Подписан 26 мая 1952 года в городе Бонн министрами иностранных дел Великобритании А. Иденом, Франции Р. Шуманом, государственным секретарём США Д. Ачесоном и канцлером и министром иностранных дел ФРГ К. Аденауэром.
Переговоры о заключении «Общего договора» были начаты в сентябре 1951 года в условиях сближения ФРГ с западными державами в рамках планов по её военной, политической и экономической интеграции в северо-атлантические и европейские структуры (НАТО, Европейское оборонительное сообщество, Европейское объединение угля и стали). Они проходили в резиденции французского верховного комиссара в Германии А. Франсуа-Понсе в замке Эрних. 22 ноября 1951 года предварительный текст договора был одобрен министрами иностранных дел западных держав и К. Аденауэром на встрече в Париже. Аденауэр настоял на исключении из «Общего договора» упоминаний о восточной границе Германии, а также на включении в проект договора статьи 7 (параграф 3), распространявшей на объединённую Германию военно-политического обязательства ФРГ. В феврале 1952 года текст проекта договора по агентурным каналам стал известен советскому правительству. Дипломатические инициативы СССР (ноты от 10 марта и 9 апреля) и ГДР (обращение к правительствам четырёх держав 13 февраля) по ускорению заключения мирного договора с Германией при условии её неучастия в военных блоках и выводе оккупационных войск с её территории не позднее чем через год после вступления договора в силу были отвергнуты западными державами. При обсуждении проекта «Общего договора» в марте - мае 1952 года Аденауэр столкнулся с оппозицией как внутри собственного правительства, некоторые члены которого выступали за нейтральную Германию и переговоры с СССР, так и со стороны ряда видных деятелей Христианско-демократического союза и его партнёра по правящей коалиции Свободной демократической партии, настаивавших на изъятии из текста договора статьи 7 (параграф 3). В середине мая, после парафирования договора о Европейском оборонительном сообществе (ЕОС) и видоизменения статьи 7 (параграф 3), последние препятствия на пути к подписанию договора были сняты.
«Общий договор» декларировал отмену оккупационного режима и провозглашал «полноту власти» ФРГ в вопросах внешней и внутренней политики, снимал ряд ограничений на развитие в стране военной экономики, легализовал создание западно-германской армии. При этом договор сохранял за США, Великобританией и Францией широкие права в вопросе размещения своих войск на территории ФРГ, возможность увеличения их численности и проведения манёвров, объявления чрезвычайного положения в оговорённых случаях, оккупационного права в Западном Берлине, «особые права» в вопросе о воссоединении Германии и заключении мирного договора. «Общий договор» возлагал на ФРГ обязательство следовать во внешней политике целям, указанным в Уставе Европейского совета (1949), признать и выполнять заключённые ранее западными державами от её имени договоры, не вступать в соглашения, ущемляющие права трёх держав, предоставляемые им «Общий договор», или же предусматривающие «сокращение обязательств ФРГ». Срок действия «Общего договора» не устанавливался, он подлежал ратификации парламентами каждого из подписавших его государств. Помимо «Общего договора», в Бонне был подписан ряд дополнительных соглашений и приложений (Договор о правах и обязанностях иностранных вооруженных сил и их персонала в Федеративной Республике Германия, Финансовый договор и др.).
Подписание Парижского договора 1952 года о создании ЕОС состоялось 27 мая 1952 года, от его утверждения зависело вступление «Общего договора» в силу. 1 июля 1952 года «Общий договор» ратифицирован Конгрессом США, 1 августа 1952 года - парламентом Великобритании, 19 марта 1953 года и 15 мая 1953 года - соответственно бундестагом и бундесратом ФРГ. Однако отказ Национального собрания Франции в августе 1954 года от ратификации Парижского договора 1952 года исключил возможность вступления «Общего договора» в действие как отдельного соглашения. С рядом поправок положения «Общего договора» были включены в Парижские соглашения 1954 года и в качестве их составной части вступили в силу 5 мая 1955 года.
Исторические источники:
Bundesgesetzblatt. 1954. Tl 2. № 3;
Engel F.W. Handbuch der NATO. Fr./M., 1957;
Documents on Germany, 1944–1985. Wash., 1985.