НИКСОН РИЧАРД МИЛХАУС
НИКСОН РИЧАРД МИЛХАУС - 37-й президент США.
Из небогатой семьи квакеров. Получил юридическое образование: в 1934 году окончил колледж в г. Уиттиер (штат Калифорния), в 1937 году - Университет Дьюка в г. Дарем (штат Северная Каролина). С 1937 года занимался юридической практикой в Калифорнии. В январе 1942 года поступил на работу в Администрацию по контролю над ценами (Вашингтон). В августе 1942 - январе 1946 годов служил в ВМФ США, вышел в отставку в звании капитан-лейтенанта. В 1946-1950 годах член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии США. В 1950-1953 годах сенатор от штата Калифорния. В 1953-1961 годах вице-президент США в администрации Д.Д. Эйзенхауэра. В июле 1959 года открыл Американскую выставку в Москве, вёл дебаты с Н.С. Хрущёвым о преимуществах капитализма. В 1960 году уступил на президентских выборах Дж.Ф. Кеннеди. В 1962 году потерпел поражение в борьбе за пост губернатора Калифорнии. В 1963 году переехал в Нью-Йорк, продолжил юридическую практику.
Вновь баллотировался на пост президента США 1 февраля 1968 года. Вёл предвыборную агитацию, ориентируясь на консервативное «тихое большинство» среднего класса. Избран 5 ноября 1968 года, президент США с 20 января 1969 года (в 1972 году переизбран на второй срок). Проводил активную внешнюю политику; придерживался курса на разрядку международной напряжённости. В феврале 1972 года нанёс рабочий визит в КНР, провёл переговоры с Мао Цзедуном и Чжоу Эньлаем. 22-30 мая 1972 года посетил Москву, где подписал договоры по ПРО и об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), Основы взаимоотношений между СССР и США, ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 24 мая 1972 года Нииксон одобрил программу советско-американского сотрудничества в изучении космоса (её результатом стал совместный эксперим. полёт американских и советских космических кораблей; см. в статье ЭПАС). 25 июля 1969 года выдвинул так называемую доктрину Никсона, предусматривавшую сокращение непосредственного участия американских вооруженных сил в локальных войнах и самостоятельное обеспечение союзниками (при поддержке США) своей безопасности. В соответствии с этой доктриной заключил Парижские соглашения 1973 года, завершившие «Вьетнамскую войну». Никсон выступил с инициативой перехода с июля 1973 года к формированию армии США на контрактной основе.
В сфере экономики Никсон, несмотря на консервативную риторику, придерживался неокейнсианских методов: в условиях экономического спада 1969-1970 годов и кризиса 1973-1975 годов социальные расходы государства резко выросли, с 1970 года федеральный бюджет США стал дефицитным. Опираясь на Акт об экономической стабилизации (принят Конгрессом США в 1970 году), Никсон неоднократно замораживал цены и зарплату, 15 августа 1971 года отказался от золотого стандарта доллара.
Второй срок президентства Никсона был омрачён «уотергейтским делом». 9 маая 1974 года контролируемый демократами Конгресс США приступил к процедуре импичмента. Под тяжестью обвинений 9 августа 1974 года Никсон подал в отставку. Помилован 8 сентября 1974 года сменившим его на посту президента Дж.Р. Фордом.
Выйдя в отставку, неоднократно совершал зарубежные поездки, в том числе как неофициальный представитель администрации США, занимался литературной деятельностью. 19 июля 1990 года открыл библиотеку своего имени в г. Йорба-Линда.
Сочинения:
RN: the memoirs. N. Y., 1990;
На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. М., 1992.
Исторические источники:
Public papers of the Presidents of the United States: R. Nixon. 1969-74. Wash., 1971-1975. Vol. 1-6;
Советско-американские отношения. Годы разрядки. 1969-1976: Cборник документов. М., 2007. Кн. 1-2.