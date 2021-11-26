МЮЛЛЕР-АРМАК Альфред
Немецкий экономист и политический деятель.
Окончил Кёльнский ун-т (1923), где преподавал до 1939. Начинал как последователь новой историч. школы в политэкономии, развивал концепцию «хозяйственных стилей» разных эпох. В 1933 вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП); не был сторонником расизма, но считал, что «Третий рейх» может разрешить экономич. противоречия Веймарской республики, обеспечив политич. руководство, которое даст «направление воле народа» через корпоративную организацию хозяйства. В 1940–50 директор Ин-та экономич. и социальных наук Мюнстерского ун-та; в 1947 опубликовал кн. «Экономическое регулирование и рыночное хозяйство», в которой ввёл понятие «социального рыночного хозяйства», противопоставив его «планификации». В 1950–52 и 1963–78 директор Ин-та экономич. политики Кёльнского ун-та, в 1952–63 (по приглашению Л. Эрхарда) на правительств. службе в Мин-ве экономики ФРГ. Участник разработки Рим. договора 1957 о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС); в 1960–63 пред. комитета ЕЭС по проблемам конъюнктурной политики. В отличие от идеологов зап.- герм. ордолиберализма, М.-А. ставил на один уровень с политикой рыночного хозяйств. порядка принцип «социальной компенсации» (частичное перераспределение доходов посредством прогрессивного налогообложения и предоставление прямой целевой помощи малоимущим), включал полную занятость наряду с устойчивой валютой, свободным ценообразованием и равновесием платёжного баланса в число осн. целей социального рыночного хозяйства.