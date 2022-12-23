МОРРИСОН , ГЕРБЕРТ СТЭНЛИ

Моррисон ( англ . Morrison) , Герберт Стэнли (03.01.1888, Лондон — 06.03.1965, Сидкап, Кент) — барон Моррисон Ламбетский, британский политический деятель, один из лидеров Лейбористской партии Великобритании . Сын полицейского. В годы Первой мировой войны входил в Антиконскрипционное братство, выступал против всеобщей воинской повинности. С 1915 — секретарь лондонского отделения Лейбористской партии. В 1922 был избран в муниципальный Совет лондонского графства, в 1934—1940 возглавлял его. Депутат Палаты общин в 1923—1924, 1929—1931, 1935—1959. В 1929—1931 — министр транспорта во втором лейбористском кабинете Р. Макдональда . В 1940 — министр снабжения, 1940—1945 — министр внутренних дел в коалиционном правительстве У. Черчилля . В 1942—1945 — член военного кабинета. 1945—1951 — заместитель премьер-министра, 1951 — министр иностранных дел в лейбористском правительстве К. Эттли . В 1945—1951 — лорд-председатель Совета, лидер Палаты общин. 1945—1956 — заместитель лидера Лейбористской партии. Сторонник «демократического социализма». Сыграл важную роль в организационном развитии партии, разработке и реализации ее программных установок. К концу жизни принадлежал к правому крылу лейбористов. С 1959 барон, член Палаты лордов.

Соч .: Socialisation and Transport. London, 1933; Looking Ahead. War-time Speeches. London, 1943; Prospects and Policies. Five Speeches on Post-war Subjects. Cambridge, 1943; Economic Planning. London, 1946; How London is Governed. London, 1949; The Peaceful Revolution. London, 1949; Government and Parliament. London, 1954; An Autobiography. London, 1960.

Лит. : Donoughue B., Jones G. W. Herbert Morrison: Portrait of a Politician. London, 1973. Е. А. Суслопарова.