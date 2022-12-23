МОЛЛЕ , ГИ

Молле ( фр . Mollet) , Ги (31.12.1905, Флер, Нормандия — 03.10.1975, Париж) — французский политический деятель, председатель Совета министров Франции (1956—1957). По образованию — преподаватель английского языка. В 1923 вступил во Французскую социалистическую партию (СФИО), активно участвовал в деятельности ее молодежной организации. В 1940 был мобилизован в армию. Попал в плен, откуда освободился в июне 1941. Участвовал в Движении Сопротивления . В 1945 избран мэром Арраса и председателем Генерального совета департамента Па-де-Кале. Тогда же впервые избран в парламент. В 1946 избран генеральным секретарем СФИО, которую возглавлял до 1969. Руководство влиятельной политической партией открыло перед М. министерскую карьеру. С декабря 1946 до августа 1951 он последовательно занимает посты государственного министра, министра по делам Совета Европы, заместителя председателя Совета министров. В эти годы определяются его устойчивые евроатлантические убеждения. М. — последовательный европеист и атлантист, сторонник европейского интеграционного процесса и тесного сотрудничества с США в рамках Североатлантического договора ( НАТО ). В начале 1950-х отстаивал план создания Европейского оборонительного сообщества (ЕОС), отклоненный французским парламентом в 1954. С 1954 до 1956 М. — председатель парламентской Ассамблеи Совета Европы (в то время — Консультативная ассамблея). С февраля 1956 до июня 1957 М. возглавлял правительство Франции, которое признало политическую независимость Туниса и Марокко и разработало программу постепенной деколонизации французских владений в Черной Африке, что было осуществлено впоследствии генералом Ш. де Голлем . Считая бесперспективной войну в Алжире, М. тщетно пытался найти выход из этого конфликта. После национализации правительством Г. А. Насера Суэцкого канала М. в октябре 1956 санкционировал военную операцию против Египта, предпринятую совместно с Англией. В бытность М. главой правительства, Франция в марте 1957 подписала Римский договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). В мае 1957 правительство М. ушло в отставку, утратив поддержку в парламенте. В мае 1958, будучи заместителем председателя Совета министров (П. Пфлимлена), М. поддержал кандидатуру генерала де Голля как нового главы правительства, способного разрешить политический кризис в стране, возникший в результате военного путча 13 мая. Некоторое время М. продолжал оказывать поддержку де Голлю, участвовал в составлении конституции Пятой республики, чем навлек на себя критику коллег по партии. В январе 1959 из-за возникших разногласий с де Голлем ушел в отставку с поста государственного министра и перешел в оппозицию. М. считал, что практика новой конституции недопустимо ущемляла права законодательной власти в пользу власти исполнительной. В 1965 М. принял участие в создании Федерации демократических и социалистических левых сил (ФДСЛС) и поддержал кандидатуру Ф. Миттерана на состоявшихся в том же году президентских выборах. После создания в 1969 новой Французской социалистической партии (ФСП) М. отошел от участия в партийной жизни, посвятив себя исследовательской работе в области истории и теории французского социалистического движения.

Соч. : Bilan et perspectives socialistes. Paris, 1958; Les Chances du socialisme. Reponse a la societe industrielle. Paris, 1968; 15 ans apres. La Constitution de 1958. Paris, 1973.

Лит .: Lefebvre D. Guy Mollet. Le mal aime. Paris, 1992; Lafon F. Guy Mollet, itineraire d’un socialiste controverse (1905—1975). Paris, 2006. П. П. Черкасов.