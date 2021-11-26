МАУНТБЕТТЕН ЛУИС

МАУНТБЕТТЕН ЛУИС ФРАНСИС АЛЬБЕРТ ВИКТОР НИКОЛАС - государственный, по­ли­тический и во­ен­ный дея­тель Ве­ли­ко­бри­та­нии .

Сын бри­тан­ско­го государственного и во­енно-морского дея­те­ля прин­ца Люд­ви­га Алек­сан­д­ра Бат­тен­берг­ско­го (с 1917 года Ма­ун­тбет­тен) и прин­цес­сы Вик­то­рии Гес­сен-Дарм­штадт­ской, внуч­ки ко­ро­ле­вы Вик­то­рии. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ко­ро­лев­ском во­енно-морском кол­лед­же в Дар­тму­те (1916 год), за­тем слу­жил на британском фло­те. С 1933 года ко­ман­дир тор­пе­до­нос­ца «Ке­рей­джес», с 1935 года - эс­кад­рен­но­го ми­но­нос­ца «Уи­шарт». За­ни­мал­ся во­про­са­ми со­вер­шен­ст­во­ва­ния свя­зи. В 1939 года по­сле­до­ва­тель­но ко­ман­до­вал про­ти­во­ло­доч­ным от­ря­дом, ми­но­нос­цем «Кел­ли», за­тем авиа­нос­цем «Ил­ла­ст­ри­ес».

Уча­ст­во­вал в Норвежской кам­па­нии вес­ной 1940 года и обо­ро­не острова Крит в мае - ию­не 1941 года. В октябре - но­ябре 1941 года ко­ман­до­вал элит­ны­ми под­раз­де­ле­ния­ми, за­ни­мав­ши­ми­ся про­ве­де­нием ди­вер­си­он­но-тер­ро­ри­стических опе­ра­ций в ты­лу про­тив­ни­ка, за­тем главный со­вет­ник при Управ­ле­нии ком­би­ни­ровнных опе­ра­ций, с 1942 года в зва­нии ви­це-адмирала наль­ник это­го управ­ле­ния и фак­тический член Кабинета на­чаль­ни­ков шта­бов. В том же го­ду воз­гла­вил Штаб пла­ни­ро­ва­ния и тех­нического обес­пе­че­ния во­енных опе­ра­ций. В августе 1942 года ру­ко­во­дил де­сант­ной опе­ра­ци­ей со­юз­нических сил на северном по­бе­ре­жье Фран­ции в рай­оне города Дьеп (опе­ра­ция «Юби­лей»), в декабре 1942 года - дей­ст­вия­ми британских экс­пе­ди­ци­он­ных сил на острове Ма­да­га­скар. С октября 1943 года ко­ман­дую­щий со­юз­ническими вой­ска­ми в Юго-Восточной Азии. Под его руководством анг­ло-американские вой­ска в 1945 году ос­во­бо­ди­ли Бир­му и Син­га­пур от японской ок­ку­па­ции.

В мар­те - августе 1947 года ви­це-ко­роль Ин­дии. Ав­тор пла­на раз­де­ла Бри­тан­ской Ин­дии по ре­ли­ги­оз­но-об­щин­но­му прин­ци­пу и соз­да­ния до­ми­нио­нов Индийсский Со­юз и Па­ки­стан. В августе 1947 года - ию­не 1948 года генерал-гу­бер­на­тор Индийского Сою­за. В 1948-1950 годах ко­ман­до­вал со­еди­не­ни­ем крей­се­ров на Маль­те. В 1950-1952 годах 4-й лорд ад­ми­рал­тей­ст­ва. В 1952-1954 годах ко­ман­дую­щий британским Сре­ди­зем­но­мор­ским фло­том, в 1955-1959 годах 1-й лорд ад­ми­рал­тей­ст­ва, в 1959-1965 годах начальник им­пер­ско­го шта­ба обо­ро­ны. В 1965 году вы­шел в от­став­ку, позд­нее на­зна­чен гу­бер­на­то­ром британского острова Уайт. В 1975 году лич­ный пред­ста­ви­тель Ели­за­ве­ты II на празд­но­ва­нии 30-ле­тия По­бе­ды в Мо­ск­ве. По­гиб в ре­зуль­та­те тер­ро­ри­стического ак­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го Ирландской рес­пуб­ли­кан­ской ар­ми­ей. Ка­ва­лер Под­вяз­ки ор­дена (1946 год), Ба­ни ор­де­на (1955 год) и др.