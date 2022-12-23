ЛЮББЕРС , РУДОЛЬФ (РЮТ) ФРАНСИСК МАРИЯ Любберс (нидерл. Lubbers), Рудольф (Рют) Франсиск Мария (07.05.1939, Роттердам — 14.02.2018, Роттердам) — нидерландский государственный и политический деятель.

Любберс ( нидерл . Lubbers) , Рудольф (Рют) Франсиск Мария (07.05.1939, Роттердам — 14.02.2018, Роттердам) — нидерландский государственный и политический деятель. Родился в состоятельной католической семье предпринимателей, владельцев крупной компании «Hollandia Kloos». Среднее образование получил в иезуитском колледже в Неймегене, в 1957 Л. поступил в Нидерландскую высшую экономическую школу (Роттердам; ныне в составе Роттердамского университета), которую окончил с отличием в 1962. В студенческие годы был членом католической студенческой ассоциации, затем президентом Союза католических студенческих ассоциаций в Нидерландах, в 1964 вступил в Католическую народную партию (КНП).

В 1962—1963 Л. служил в армии (в ВВС). В 1963—1973 вместе с братом возглавлял семейную компанию.

Видный деятель КНП и успешный предприниматель, свою государственную карьеру Л. начал с поста министра экономики (1973—1977) в левоцентристском кабинете Й. ден Ойла. С 1977 — депутат 2-й (нижней) палаты Генеральных штатов (также в 1986 и в 1989), в 1978—1982 — глава парламентской фракции (также в 1986 и в 1989). Л. сыграл важную роль в формировании в стране новой политической партии — Христианско-демократический призыв (ХДП, официально оформилась в октябре 1980 из политического блока, образованного в 1976 тремя клерикальными партиями — Антиреволюционной партией , Католической народной партией и Христианско-историческим союзом ). Как глава ее фракции в парламенте Л. являлся надежной опорой премьер-министра и лидера ХДП Д. ван Агта .

После отставки третьего кабинета Д. ван Агта в 1982 Л. стал премьер-министром и политическим лидером ХДП (1982—1994). В первом (1982—1986) и втором (1986—1989) кабинетах Л. христианские демократы действовали в коалиции с либеральной Народной партией за свободу и демократию . Прекрасный управленец и мастер компромиссов Л. уверенно проводил политику, направленную на поддержку национальных производителей. Позитивная динамика в предпринимательском секторе способствовала активизации международной торговли, расширению экспорта, снижению темпа роста цен и сокращению безработицы. В результате успешной экономической политики кабинетов Л. и личной популярности премьер-министра ХДП стала в 1980-е самой влиятельной партией в стране. Л. активно выступал за европейскую интеграцию и увеличение в ней роли малых стран, за диалог между Востоком и Западом и развитие отношений с СССР. Третий кабинет Л. (1989—1994, коалиция ХДП и социал-демократической Партии труда ) столкнулся с серьезными проблемами, вызванными прежде всего падением мировой экономической конъюнктуры. Во многом именно ухудшение экономического положения в стране предопределило уход ХДП из правительственного кабинета. 12-летнее пребывание Л. на посту премьер-министра было самым длительным в истории Нидерландов. В 1995 Л. получил почетный титул «государственный министр»; безрезультатно выдвигался на пост главы Европейской комиссии и генерального секретаря Североатлантического альянса (см. НАТО ), его кандидатуру отклонили США. В 1995—2001 — на преподавательской работе в ряде высших учебных заведений, в том числе в Гарвардском и Тилбургском университетах. В 2001—2005 — Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Покинул пост из-за скандала, вызванного обвинениями в якобы имевшем место сексуальном домогательстве. Л. отрицал обвинения, однако заявил, что уходит, чтобы не мешать работе комиссариата.

В 2006 и 2010 выполнял функцию «информатора» королевы Беатрикс при процедуре формирования третьего кабинета Я. П. Балкененде и первого кабинета М. Рютте соответственно.

В последние годы жизни Л. активно выступал за сохранение окружающей среды и сокращение ядерного оружия, был сторонником мультикультурализма и позитивного подхода к иммигрантам и беженцам.

Соч. : Persoonlijke herinneringen. Het verhaal van een oud minister-president. Amsterdam, 2018.

Лит. : Steinmetz B. Ruud Lubbers. Peetvader van het poldermodel. Amsterdam, 2000; List G. van der . Alle 42 premiers. Hun leven en loopbaan. Amsterdam, 2010; Steinmetz B. Ruud Lubbers, ter herinnering 1939—2018. Amsterdam, 2018. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.