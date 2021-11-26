ЛЕЙПХАРТ АРЕН
ЛЕЙПХАРТ АРЕН - американский и нидерландский политолог.
C 1955 года учился в США, в 1958-1960 годах - в Йельском университете; доктор политических наук (1963 год). Испытал сильное влияние Г. Алмонда. Впоследствии преподавал в Калифорнийском университете в Беркли (1963-1968 годы), Лейденском университете (1968-1975 годы), Калифорнийском университете в Сан-Диего (1975-2001 годы). В 1971-1975 годы издатель журнала Европейского консорциума политических исследований «European Journal of Political Research». Член Американской академии искусств и наук (1989 год), президент Американской ассоциации политической науки (1995-1996 годы). Автор свыше 200 научных публикаций, посвящённых изучению теории демократии.
Исследуя вопрос о возможном утверждении демократических принципов в «многосоставных обществах», сегменты (группы) которых обладают заметной самоидентификацией, Лейпхарт пришёл к выводу о необоснованности теории политического развития, представлявшей демократизацию как следствие объединения наций. Разработал собственную классификацию форм демократии, положив в её основу роль политических элит в жизни общества. Лейпхарт выделял различные формы демократии: центростремительную (отличается политической гомогенностью - Великобритания, США), центробежную (определяется борьбой различных этнических, религиозных и идеологических сегментов за политическое доминирование - крупные европейские страны) и консоциативную, или «со-общественную» (основана на сотрудничестве в рамках сложившейся институциональной структуры политических элит, представляющих различные относительно автономные сегменты общества - малые европейские страны и государства «третьего мира»).
Политический режим, основанный на консоциативной форме демократии, характеризуется, по мнению Лейпхарта, разделением полномочий в сфере исполнительной власти между представителями основных групп общества, значительной автономией этих групп, правом вето меньшинств, соблюдением принципов пропорциональности и коалиционности (совместное принятие решений, затрагивающих интересы всех сегментов общества). Консоциативная демократия утверждается и эффективно функционирует, считает Лейпхарт, при соблюдении следующих условий: отсутствие в обществе абсолютно доминирующего сегмента, равное влияние основных сегментов, ограничение их количества (3-5), наличие одинаково воспринимаемой всеми сегментами внешней угрозы и т.д.
Концепция консоциативной демократии Лейпхарта оказала большое влияние на развитие теории демократии во 2-й половине XX века, её основные положения активно разрабатывались в трудах В. Лорвина, Г. Лембруха и других западных политологов.
Сочинения:
Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-one countries. New Haven, 1984;
Power-sharing in South Africa. Berk., 1985;
Parliamentary versus presidential government. Oxf., 1992 (ed.);
Со-общественное конструирование // Полис. 1992. № 4;
Electoral systems and party systems: a study of twenty-seven democracies 1945–1990. Oxf.; N. Y., 1994;
Конституционные альтернативы для новых демократий // Полис. 1995. № 2;
Демократия в многосоставных обществах. Сравнительное исследование. М., 1997;
Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries. New Haven, 1999.