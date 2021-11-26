КУНЬЯЛ АЛВАРУ

КУНЬЯЛ АЛВАРУ - португальский государственный и политический деятель.

Из се­мьи ад­во­ка­та. В 1931-1935 годах учил­ся на юри­дическом факультете Лис­са­бон­ско­го университета , где ор­га­ни­зо­вал не­ле­галь­ную Ли­гу дру­зей СССР и сек­цию Ме­ж­ду­народной организации по­мо­щи бор­цам ре­во­лю­ции. С 1931 года член дей­ст­во­вав­шей в под­по­лье Пор­ту­галь­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (ПКП) . В 1935 году де­ле­гат 6-го Кон­грес­са Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла мо­ло­дё­жи. В 1935-1940 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Сою­за ком­му­ни­стической мо­ло­дё­жи Пор­ту­га­лии. С 1936 года член ЦК ПКП. В 1936-1937 годах при­ни­мал уча­стие в гражданской вой­не в Ис­па­нии 1936-1939 годов (см . Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов).

В 1937 году аре­сто­ван, в за­клю­че­нии по­лу­чил ди­плом юри­ста. В 1938 году ос­во­бо­ж­дён, за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью. В 1940 году вновь аре­сто­ван (про­вёл в тюрь­ме несколько ме­ся­цев). В 1940-1941 годах ак­тив­но уча­ст­во­вал в ре­ор­га­ни­за­ции ПКП, пре­вра­тил её в од­ну из главных сил в борь­бе с ре­жи­мом А. Са­ла­за­ра. C 1949 года на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии в кре­по­сти Пе­ни­ши. В январе 1960 года бе­жал, жил в СССР и Фран­ции. С 1961 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ПКП. По­сле Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1974 года вер­нул­ся на ро­ди­ну.

В ию­ле 1974 года - сентябре 1975 года ми­нистр без порт­фе­ля в пра­ви­тель­ст­ве В. Гон­сал­ви­ша; в 1975-1987 годах де­пу­тат пор­тугальского пар­ла­мен­та, в 1982-1992 годах член Государственного со­ве­та. За­ни­мал ор­то­док­саль­ные ком­му­ни­стические по­зи­ции, вы­сту­пал про­тив со­труд­ни­че­ст­ва ПКП с другими ле­вы­ми ор­га­ни­за­ция­ми, в том числе Пор­ту­галь­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­ти­ей.

В 1992 году ос­та­вил пост ге­не­раль­но­го сек­рета­ря ПКП и ото­шёл от ак­тив­ной по­литической дея­тель­но­сти. Ав­тор ря­да пуб­ли­ци­стических и ис­то­рических со­чи­не­ний, а так­же (под псевдонимом М. Тиа­го) не­сколь­ких но­велл.

Сочинения:

A revolução portuguesa, o Passado e o fu­turo. Lisboa, 1976 год;

Duas intervenções numa reu­nião de quadros. Lisboa, 1996 год;

A verdade e a mentira sobre a Revolução de Abril. Lisboa, 1999 год;

Cinco conversas com Á. Cunhal. Porto, 1999 год.