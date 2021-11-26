КОЙВИСТО МАУНО ХЕНРИК
КОЙВИСТО МАУНО ХЕНРИК - финляндский государственный и политический деятель.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов и Второй мировой войны. С 1947 года член Социал-демократической партии Финляндии. В 1953 году окончил Университет города Турку. С 1957 года сотрудник Рабочего сберегательного банка в городе Хельсинки, в 1959-1967 годах один из руководителей Хельсинкского сберегательного банка, в 1968-1982 годах генеральный директор и председатель правления Финляндского банка, председатель правлений Почтового банка Финляндии и концерна «Elanto».
В 1966-1967 годах министр финансов, в 1972 году заместитель премьер-министра и министр финансов, в 1968-1970, 1979-1982 годах премьер-министр. В январе 1982 года сменил У.К. Кекконена на посту президента Финляндской Республики, в феврале 1988 году переизбран на 2-й шестилетний срок. Проводил курс на развитие дружественных отношений с СССР, после распада последнего активный сторонник вступления Финляндии в ЕС. По окончании срока президентских полномочий (1 марта 1994 года) занялся публицистикой. Награждён орденом Ленина (1983 год).
Сочинения:
Kaksi kautta. Hels., 1994–1995. Vol. 1–2;
Liikkeen suunta. Hels., 1997; Venäjän idea. Hels., 2001;
Русская идея. М., 2002;
Itsenäiseksi imperiumin kainalossa: mietteitä kansojen kohtaloista. Hels., 2004.