КОЙВИСТО МАУНО ХЕНРИК

КОЙВИСТО МАУНО ХЕНРИК - финляндский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Уча­ст­ник советско-финляндской войны 1939-1940 годов и Второй ми­ро­вой вой­ны . С 1947 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Фин­лян­дии. В 1953 году окон­чил Университет города Тур­ку. С 1957 года со­труд­ник Ра­бо­че­го сбе­ре­гательного бан­ка в городе Хель­син­ки, в 1959-1967 годах один из руко­во­ди­те­лей Хель­синк­ско­го сбе­ре­гательного бан­ка, в 1968-1982 годах ге­не­раль­ный ди­рек­тор и председатель прав­ле­ния Финляндского бан­ка, председатель прав­ле­ний Поч­то­во­го бан­ка Фин­лян­дии и кон­цер­на «Elan­to».

В 1966-1967 годах министр фи­нан­сов, в 1972 году заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра и ми­нистр фи­нан­сов, в 1968-1970, 1979-1982 годах пре­мьер-ми­нистр. В январе 1982 года сме­нил У.К. Кек­ко­не­на на по­сту пре­зи­ден­та Финляндской Рес­пуб­ли­ки, в феврале 1988 году пе­ре­из­бран на 2-й шес­ти­лет­ний срок. Про­во­дил курс на раз­ви­тие дру­жественных от­но­ше­ний с СССР, по­сле рас­па­да по­след­не­го ак­тив­ный сто­рон­ник всту­п­ле­ния Фин­лян­дии в ЕС. По окон­ча­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий (1 марта 1994 года) за­нял­ся пуб­ли­ци­сти­кой. На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1983 год).

Сочинения:

Kaksi kautta. Hels., 1994–1995. Vol. 1–2;

Liikkeen suunta. Hels., 1997; Venäjän idea. Hels., 2001;

Рус­ская идея. М., 2002;

It­se­näi­sek­si imperiumin kainalossa: mietteitä kansojen kohtaloista. Hels., 2004.