КОДОВИЛЬЯ ВИКТОРИО

Кодовилья (ит. Codovilla), Викторио (08.02.1894, Оттобьяно, провинция Павия, Италия — 15.04.1970, Москва) — деятель международного рабочего и коммунистического движения.

Родился в семье мелкого торговца. Учился в коммерческом училище. С 1911 член Социалистической партии Италии. В 1912 в связи с преследованиями за революционную деятельность эмигрировал в Аргентину, где вступил в Социалистическую партию Аргентины , став активным деятелем ее левого крыла. В 1918 участвовал в создании Интернациональной социалистической партии, с 1920 — Коммунистическая партия Аргентины — КПА.

В 1924—1928 — представитель КПА при Исполкоме Коминтерна. В 1928—1930 — секретарь Южноамериканского бюро Коминтерна. В 1931—1937 — представитель Коминтерна в Испании. В 1941—1963 — секретарь ЦК КПА. С 1963 — председатель ЦК КПА. За революционную деятельность неоднократно подвергался преследованиям, тюремному заключению и ссылкам. В своих работах отстаивал и пропагандировал марксистко-ленинские идеи. Был одним из разработчиков теории демократической, аграрной, антиимпериалистической революции для Аргентины и других латиноамериканских стран.

Соч.: Избранные статьи и речи. М., 1970; Trabajos escogidos. T. 1—4. Buenos Aires, 1972.

Лит.: Domínguez P. Victorio Codovilla: La Ortodoxia Comunista. Buenos Aires, 2006.