КАРТЕР ДЖЕЙМС ЭРЛ-МЛАДШИЙ

КАРТЕР ДЖЕЙМС ЭРЛ-МЛАДШИЙ - 39-й пре­зи­дент США.

Из се­мьи фер­ме­ра. Бап­тист. По окон­ча­нии в 1943 году Тех­но­ло­гического института шта­та Джорд­жия учил­ся в Во­енно-морской ака­де­мии США. С 1946 года слу­жил во фло­те, в т. ч. на атом­ной под­вод­ной лод­ке. В 1953 году в свя­зи со смер­тью от­ца по­дал в от­став­ку и вер­нул­ся в Плейнс, что­бы взять на се­бя ру­ко­во­дство се­мей­ной фер­мой (вы­ра­щи­ва­ние ара­хи­са и хлоп­ка). В 1962-1966 годах член Се­на­та шта­та Джорд­жия от Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США . В 1966 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост гу­бер­на­то­ра шта­та, но по­тер­пел по­ра­же­ние. В 1971-1975 годах гу­бер­на­тор (вёл пред­вы­бор­ную кам­па­нию под ло­зун­гом ра­со­вой сег­ре­га­ции, од­на­ко по­сле из­бра­ния рез­ко осу­дил её). В но­ябре 1976 года одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах над кан­ди­да­том от рес­пуб­ли­кан­цев Дж.Р. Фор­дом. При всту­п­ле­нии в долж­ность в январе 1977 года объ­я­вил о не­об­хо­ди­мо­сти стро­ить внутреннюю и внеш­нюю по­ли­ти­ку США на этических прин­ци­пах. В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва столк­нул­ся с серь­ёз­ны­ми эко­но­мическими про­бле­ма­ми (стаг­на­ция, уве­ли­че­ние без­ра­бо­ти­цы и де­фи­ци­та государственного бюд­же­та, энер­ге­тический кри­зис, рост ин­фля­ции), по­пыт­ки ре­ше­ния ко­то­рых ока­за­лись без­ус­пеш­ны­ми и ста­ли при­чи­ной кон­флик­та Картера с Кон­грес­сом США. При Картере про­изо­шёл по­во­рот к уси­ле­нию кон­фрон­та­ции в от­но­ше­ни­ях США с со­циали­стическими стра­на­ми, че­му в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ли об­ви­не­ния американской ад­ми­ни­ст­ра­ции в ад­рес по­след­них в не­со­блю­де­нии прав че­ло­ве­ка. В 1979 году Картер под­пи­сал с СССР 2-й до­го­вор об ог­ра­ни­че­нии стра­те­гических на­сту­пательных воо­ру­же­ний (ОСВ-2), од­на­ко по­сле вво­да советских войск в Аф­га­ни­стан при­ос­та­но­вил его ра­ти­фи­ка­цию, ввёл эм­бар­го на по­став­ки американской пше­ни­цы в СССР, ор­га­ни­зо­вал бой­кот лет­них Олим­пий­ских игр 1980 года в Мо­ск­ве. Стре­мясь до­бить­ся ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций Из­раи­ля как стра­те­гического со­юз­ни­ка США на Ближ­нем Вос­то­ке, ини­ции­ро­вал се­па­рат­ные еги­пет­ско-из­ра­иль­ские мир­ные пе­ре­го­во­ры и под­пи­са­ние Кэмп-Дэ­вид­ских со­гла­ше­ний 1978 года. Объ­я­вил рай­он Пер­сид­ско­го залива зо­ной жиз­нен­ных ин­те­ре­сов США, ко­то­рую они бу­дут за­щи­щать все­ми дос­туп­ны­ми им сред­ст­ва­ми («док­три­на Картера»). Не смог про­ти­во­дей­ст­во­вать па­де­нию ре­жи­ма А. Со­мо­сы в Ни­ка­ра­гуа, со­гла­сил­ся на пе­ре­да­чу зо­ны Па­нам­ско­го ка­на­ла под су­ве­ре­ни­тет Па­на­мы. Серь­ёз­ным внеш­не­по­ли­тическим по­раже­ни­ем Картера стал про­вал по­пы­ток ос­во­бож­де­ния пер­со­на­ла американского по­соль­ст­ва в Те­ге­ра­не, взя­то­го в за­лож­ни­ки в хо­де Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года . В но­ябре 1980 года Картер про­иг­рал пре­зи­дент­ские вы­бо­ры кан­ди­да­ту от рес­пуб­ли­кан­цев Р.У. Рей­га­ну и в январе 1981 года пе­ре­дал ему пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та. С 1982 года профессор американо-ев­ропейских от­но­ше­ний университета Ат­лан­ты, председатель прав­ле­ния Цен­тра Кар­те­ра по пра­вам че­ло­ве­ка (Ат­лан­та). Ини­ции­ро­вал ряд бла­го­тво­рительных про­грамм для стран «третье­го ми­ра». В конце 1980-х - начале 1990-х годов воз­глав­лял мис­сии ме­ж­ду­народных на­блю­да­те­лей на вы­бо­рах в Па­на­ме, Ни­ка­ра­гуа, Гаи­ти, До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ке, вы­сту­пал в ро­ли ме­ж­ду­народного по­сред­ни­ка при уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­тов в Эфио­пии (1989 год), на Ко­рей­ском полуострове, в Гаи­ти, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не (1994 год). В 2004 году под­верг кри­ти­ке ад­ми­ни­ст­ра­цию Дж.У. Бу­ша за то, что сво­им ре­ше­ни­ем на­чать вой­ну про­тив Ира­ка, ос­но­вы­ваю­щим­ся на лож­ных об­ви­не­ни­ях в ад­рес иракского ру­ко­во­дства, она дис­кре­ди­ти­ро­ва­ла сис­те­му «американских цен­но­стей» и по­дор­ва­ла ме­ж­ду­народный пре­стиж США. В 2006 году воз­ло­жил на Из­ра­иль от­вет­ст­вен­ность за от­сут­ст­вие про­грес­са в ре­ше­нии па­ле­стин­ской про­бле­мы, что, в свою оче­редь, да­ло ос­но­ва­ние про­тив­ни­кам Картера вы­сту­пить с ра­зо­бла­че­ни­ем его фи­нан­со­вых свя­зей с неф­те­до­бы­ваю­щи­ми ком­па­ния­ми Сау­дов­ской Ара­вии. Но­бе­лев­ская премия ми­ра (2002 год).

Сочинения:

А по­че­му не са­мый дос­той­ный? М., 1977;

Christmas in Plains: memories. N. Y., 2001;

Palestine: peace not apartheid. N. Y., 2006.