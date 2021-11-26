КАРТЕР ДЖЕЙМС ЭРЛ-МЛАДШИЙ
КАРТЕР ДЖЕЙМС ЭРЛ-МЛАДШИЙ - 39-й президент США.
Из семьи фермера. Баптист. По окончании в 1943 году Технологического института штата Джорджия учился в Военно-морской академии США. С 1946 года служил во флоте, в т. ч. на атомной подводной лодке. В 1953 году в связи со смертью отца подал в отставку и вернулся в Плейнс, чтобы взять на себя руководство семейной фермой (выращивание арахиса и хлопка). В 1962-1966 годах член Сената штата Джорджия от Демократической партии США. В 1966 году баллотировался на пост губернатора штата, но потерпел поражение. В 1971-1975 годах губернатор (вёл предвыборную кампанию под лозунгом расовой сегрегации, однако после избрания резко осудил её). В ноябре 1976 года одержал победу на президентских выборах над кандидатом от республиканцев Дж.Р. Фордом. При вступлении в должность в январе 1977 года объявил о необходимости строить внутреннюю и внешнюю политику США на этических принципах. В период президентства столкнулся с серьёзными экономическими проблемами (стагнация, увеличение безработицы и дефицита государственного бюджета, энергетический кризис, рост инфляции), попытки решения которых оказались безуспешными и стали причиной конфликта Картера с Конгрессом США. При Картере произошёл поворот к усилению конфронтации в отношениях США с социалистическими странами, чему в немалой степени способствовали обвинения американской администрации в адрес последних в несоблюдении прав человека. В 1979 году Картер подписал с СССР 2-й договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), однако после ввода советских войск в Афганистан приостановил его ратификацию, ввёл эмбарго на поставки американской пшеницы в СССР, организовал бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Стремясь добиться укрепления позиций Израиля как стратегического союзника США на Ближнем Востоке, инициировал сепаратные египетско-израильские мирные переговоры и подписание Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года. Объявил район Персидского залива зоной жизненных интересов США, которую они будут защищать всеми доступными им средствами («доктрина Картера»). Не смог противодействовать падению режима А. Сомосы в Никарагуа, согласился на передачу зоны Панамского канала под суверенитет Панамы. Серьёзным внешнеполитическим поражением Картера стал провал попыток освобождения персонала американского посольства в Тегеране, взятого в заложники в ходе Исламской революции в Иране 1979 года. В ноябре 1980 года Картер проиграл президентские выборы кандидату от республиканцев Р.У. Рейгану и в январе 1981 года передал ему полномочия президента. С 1982 года профессор американо-европейских отношений университета Атланты, председатель правления Центра Картера по правам человека (Атланта). Инициировал ряд благотворительных программ для стран «третьего мира». В конце 1980-х - начале 1990-х годов возглавлял миссии международных наблюдателей на выборах в Панаме, Никарагуа, Гаити, Доминиканской Республике, выступал в роли международного посредника при урегулировании конфликтов в Эфиопии (1989 год), на Корейском полуострове, в Гаити, Боснии и Герцеговине (1994 год). В 2004 году подверг критике администрацию Дж.У. Буша за то, что своим решением начать войну против Ирака, основывающимся на ложных обвинениях в адрес иракского руководства, она дискредитировала систему «американских ценностей» и подорвала международный престиж США. В 2006 году возложил на Израиль ответственность за отсутствие прогресса в решении палестинской проблемы, что, в свою очередь, дало основание противникам Картера выступить с разоблачением его финансовых связей с нефтедобывающими компаниями Саудовской Аравии. Нобелевская премия мира (2002 год).
Сочинения:
А почему не самый достойный? М., 1977;
Christmas in Plains: memories. N. Y., 2001;
Palestine: peace not apartheid. N. Y., 2006.