ИТОН САЙРУС
ИТОН САЙРУС (англ. Cyrus Stephen Eaton) - промышленник, общественный деятель США.
В 1905 году окончил Макмастерский университет (Торонто).
В 1913 году принял гражданство США, начал активную предпринимательскую деятельность: основал «Continental Gas and Electric Corp.»; в 1925 году возглавил совет директоров банкирского дома «Otis and Co.»; создал собственную промышленную группу (к началу 1970-х годов её активы составляли свыше 7 миллиардов долларов), в которую вошли крупнейшие железорудные компании США - «Steep Rock Iron Mines», «Cleveland-Cliffs Iron» и другие; угледобывающая компания «West Kentucky Coal», сталеплавильные корпорации «Republic Steel Corp.», «Inland Steel», «Detroit Steel» и другие.
После Второй мировой войны группа Итона подчинила своему контролю крупнейшие железнодорожные компании «New York Central Railroad», «Chesapeake and Ohio Railway», «Baltimore & Ohio Railroad».
С начала 1950-х годов Итон играл ведущую роль в так называемой кливлендской финансовой группе, в которую наряду с его компаниями входили корпорации, контролируемые группой Хэмфри - Ханна. С этого же времени стал принимать активное участие в общественной жизни страны, был избран членом Американской академии искусств и наук.
Неоднократно выступал за разрядку международной напряжённости и реализацию в системе межгосударственных отношений, в том числе в отношениях между странами с различным социальным строем, принципов мирного сосуществования (смотри Дипломатия). Один из инициаторов Пагуошского движения.
Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1960 год).
Созданный в соответствии с завещанием Итона фонд его имени оказывает поддержку науке, искуству, образованию, здравоохранению, общественным организациям.
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Архив БРЭ.