ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Процесс всемирной экономической, политической, культурной интеграции и унификации.Термин имеет двойное происхождение: от латинского (globus – шар) и английского (globalisation – глобализация).

Рубеж ХХ-ХХI веков ознаменован вхождением современной цивилизации в новый исторический этап, когда нарастает доминанта глобализационных и информационно-технологических процессов. Сегодня в научной литературе нет темы более расхожей, чем тема глобализации. Делаются разноречивые прогнозы относительно ближайших и отдаленных перспектив общественного жизнеустройства.

Следует определиться в соотношении понятий «глобализация» и «информатизация». Существует мнение, что глобализация предопределила процесс информатизации общества, обусловила его скачкообразное развитие. информатизация, будучи феноменом технологичным, является непосредственно результатом научно-технических достижений.

Поступательное развитие именно в этой области привело к современным информационным технологиям, ставшим инструментом и катализатором глобализационных процессов. Глобализация была бы невозможна без информатизации. Вместе с тем глобализационные процессы существенным образом интенсифицировали информационный взрыв.

Понятие глобализации, включающее в себе в качестве стержневой основы информатизацию, является чрезвычайно емким, интегративным. Степень характеристик, структурных элементов глобализационного процесса достаточно велика. Их воздействие на различные системные образования социума далеко не однородно.

Глобализация отвечает интересам цивилизационного развития. Наблюдаемая интеграция и унификация направлена, преимущественно, на финансово-экономическую, политическую, научно-техническую, отчасти, образовательную сферы.

Далеко не очевидно нивелирующее воздействие глобализационных процессов на этническую мозаику культуры. Отношение современной цивилизации к нравственному, эстетическому, религиозному, собственно, ко всей гуманитарной компоненте общественного бытия, относительно нейтрально.

Автор статьи: Оганов А.А.