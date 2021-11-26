ЕДИНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ
ЕДИНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИСЛАНДИИ - создана в 1938 году на основе самораспустившейся Коммунистической партии Исландии.
К ЕСПИ присоединилась также часть бывших членов Рабочей партии левых социалистов. ЕСПИ не вошла ни в Коминтерн, ни в Социалистический интернационал, но фактически её руководство ориентировалось на Коминтерн. В конце 1939 года после заключения советско-германских договоров 1939 года и начала советско-финляндской войны 1939-1940 годов значительная часть левых социалистов вышла из партии. К концу 2-й мировой войны популярность ЕСПИ возросла, в 1944-1947 годах и 1956-1958 годах её представители входили в правительство Исландии. Партия активно выступала против участия Исландии в НАТО и американского военного присутствия в стране. В 1956 году ЕСПИ вместе с левыми социал-демократами образовала избирательный блок Народный союз, получавший на выборах в альтинг в 1963 и 1967 годах около 18% голосов избирателей. К концу 1968 года после преобразования Народного союза в левосоциалистическую политическую партию ЕСПИ объявила о самороспуске.