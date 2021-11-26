ДОЙЧ КАРЛ ВОЛЬФГАНГ

ДОЙЧ КАРЛ ВОЛЬФГАНГ - американский политолог.

Ро­дил­ся в Че­хии (то­гда в со­ста­ве Ав­стро-Вен­грии) в немецкой се­мье; мать Дойча в 1920-1930-х годах бы­ла де­пу­та­том че­хославацкого пар­ла­мен­та от Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии. С 1931 года изу­чал оп­ти­ку и ма­те­ма­ти­ку в Немецком университете в Пра­ге. В 1934 году в свя­зи с уси­ле­ни­ем в университете на­ци­ст­ско­го влия­ния Дойч, как уча­ст­ник ан­ти­фа­ши­ст­ской груп­пы, был вы­ну­ж­ден ос­та­вить его и про­дол­жить учё­бу в Ве­ли­ко­бри­та­нии, где ув­лёк­ся так­же изу­че­ни­ем со­ци­аль­ных и по­ли­тических про­блем.

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну с 1936 года изу­чал пра­во в Кар­ло­вом университете в Пра­ге. В 1938 году по­лу­чил учё­ную сте­пень доктора пра­ва. В 1938 году эмиг­ри­ро­вал в Соединенные Штаты Америки. В 1939 году по­сту­пил на учё­бу в Гар­вард­ский университет. С 1942 года, по­сле всту­п­ле­ния Соединенных Штатов Америки во Вторую ми­ро­вую вой­ну (декабрь 1941 года), ра­бо­тал по за­да­ни­ям американского пра­ви­тель­ст­ва. Член ме­ж­ду­народного сек­ре­та­риа­та Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 года.

По­сле вой­ны про­дол­жил обу­че­ние в Гар­вард­ском университете и од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в Мас­са­чу­сет­ском тех­но­ло­гическом институте (МТИ) . В 1951 году Дойчу при­свое­ны учё­ная сте­пень доктора Гар­вард­ско­го университета и специальная пре­мия за ис­сле­до­ва­ние на те­му «На­цио­на­лизм и со­ци­аль­ная ком­му­ни­ка­ция». В 1952-1958 годах профессор ис­то­рии и по­ли­то­ло­гии МТИ, в 1958-1967 годах - Йель­ско­го, в 1967-1971 годах - Гар­вард­ско­го университетов, в по­сле­дую­щие го­ды пре­по­да­вал так­же в Окс­фор­де , Гей­дель­бер­ге, Ат­лан­те и других. В 1977-1987 годах ди­рек­тор Ме­ж­ду­народного института срав­нительных со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний в Западном Бер­ли­не. В 1969-1970 годах пре­зи­дент Американской ас­со­циа­ции по­ли­тических на­ук, в 1976-1979 годах пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции по­ли­тических на­ук.

Дойч внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку про­блем со­ци­аль­ной ком­му­ни­ка­ции как ос­но­вы фор­ми­ро­ва­ния национальных и государственных общ­но­стей. Трак­то­вал нацию как груп­пу, в пре­де­лах ко­то­рой уро­вень ком­му­ни­ка­тив­ной ак­тив­но­сти зна­чи­тель­но вы­ше, чем за её пре­де­ла­ми. Фор­ми­ро­ва­ние идеи национальной общ­но­сти и скла­ды­ва­ние го­су­дарств счи­тал ре­зуль­та­том про­цес­са по­сте­пен­ной ур­ба­ни­за­ции и ин­ду­ст­риа­ли­за­ции об­ще­ст­ва, соз­даю­ще­го бо­лее ши­ро­кие воз­мож­но­сти для ком­му­ни­ка­ции и, на её ос­но­ве, - для «со­ци­аль­ной мо­би­ли­за­ции». При­чи­ны де­зин­те­гра­ции и ги­бе­ли го­су­дарств ус­мат­ри­вал в по­сте­пен­ном ос­лаб­ле­нии внутренней ком­му­ни­ка­ции ме­ж­ду со­ци­аль­ны­ми слоя­ми и ис­клю­че­нии из неё низ­ших сло­ёв. По­след­ние, ли­ша­ясь воз­мож­но­сти реа­ли­зо­вать свои ин­те­ре­сы и по­вы­сить со­ци­аль­ный ста­тус, ока­зы­ва­ют­ся в ко­неч­ном счё­те той си­лой, ко­то­рая раз­ру­ша­ет су­ще­ст­вую­щую сис­те­му ли­бо дес­та­би­ли­зи­ру­ет её и де­ла­ет уяз­ви­мой пе­ред ли­цом внеш­них уг­роз.

Об­ра­зо­ва­ние над­на­цио­наль­ных и меж­го­су­дар­ст­вен­ных объ­е­ди­не­ний, со­глас­но Дойчу, яв­ля­ет­ся сред­ст­вом про­ти­во­дей­ст­вия рос­ту на­цио­на­лиз­ма в отдельных го­су­дар­ст­вах, а так­же со­хра­не­ния и со­вер­шен­ст­во­ва­ния их со­ци­аль­ных сис­тем. В то же вре­мя Дойч от­ме­чал не­ста­биль­ность су­ще­ст­вую­щих меж­го­су­дар­ст­вен­ных объ­е­ди­не­ний и опас­ность воз­вра­та чле­нов со­об­ществ к «аг­рес­сив­но­му на­цио­на­лиз­му».

Сочинения:

Nationalism and social communication: an inuiry into the foundations of nationality. N. Y., 1953;

Political community at the international level: problems of definition and measurement. Princeton, 1953;

Interdisciplinary bib­liography on nationalism. Camb.,1956;

Political community and the North Atlantic area: International organization in the light of historical experience. N. Y., 1957;

The nerves of government: models of political communication and cont­rol. L., 1963;

Nation-building. N. Y., 1963;

Arms control and the Atlantic alliance: Europe faces coming policy decisions. N. Y., 1967;

Nationalism and its alternatives. N. Y., 1969;

Politics and government: how people decide their fate. N. Y., 1970;

Tides among nations. N. Y., 1979.