«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА»
«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА» («The dollar diplomacy») - определение, служащее для характеристики политики США в развивающихся странах, прежде всего в Латинской Америке.
Термин впервые употреблён в 1912 году президентом США У.Х. Тафтом, который объявил об отказе от военного и политического давления США на страны Латинской Америки и о переходе к мирному экономическому и политическому сотрудничеству. «Дипломатия доллара» имела целью установление контроля США над экономикой других государств посредством предоставления кабальных займов, финансовой «помощи» и другого. Часто использовалась в сочетании с прямым вмешательством во внутренние дела, дополняя «большой дубинки политику». Особенно широко «Дипломатия доллара» применялась правительством США после 2-й мировой войны.