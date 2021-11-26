«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА»

«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА» («The dollar diplomacy») - определение, служащее для характеристики политики США в развивающихся странах, прежде всего в Латинской Америке.

Тер­мин впер­вые упот­реб­лён в 1912 году пре­зи­ден­том США У.Х. Таф­том, ко­то­рый объ­я­вил об от­ка­зе от во­енного и по­ли­тического дав­ле­ния США на стра­ны Латинской Аме­ри­ки и о пе­ре­хо­де к мир­но­му эко­но­мическому и по­ли­тическому со­труд­ни­че­ст­ву. «Дипломатия доллара» име­ла це­лью ус­та­нов­ле­ние кон­тро­ля США над эко­но­ми­кой других го­су­дарств по­сред­ст­вом пре­дос­тав­ле­ния ка­баль­ных зай­мов, фи­нан­со­вой «по­мо­щи» и другого. Час­то ис­поль­зо­ва­лась в со­че­та­нии с пря­мым вме­ша­тель­ст­вом во внутренние де­ла, до­пол­няя «боль­шой ду­бин­ки по­ли­ти­ку». Осо­бен­но ши­ро­ко «Дипломатия доллара» при­ме­ня­лась пра­ви­тель­ст­вом США по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)