ДЕБРЕ МИШЕЛЬ

ДЕБРЕ МИШЕЛЬ - французский государственный и политический деятель.

По об­ра­зо­ва­нию юрист. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния. В по­сле­во­ен­ные го­ды один из ли­де­ров гол­ли­ст­ских пар­тий Объ­е­ди­нение фран­цуз­ско­го на­ро­да (с 1947 года) и Со­юз за но­вую рес­пуб­ли­ку (с 1968 года Со­юз де­мо­кра­тов в за­щи­ту рес­пуб­ли­ки). Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке при­ня­той в 1958 году Кон­сти­ту­ции Фран­цуз­ской Рес­пуб­ли­ки. В ию­не 1958 – январе 1959 годов министр юс­ти­ции, в 1959-1962 годах пре­мьер-министр. Воз­глав­ляе­мое Дебре пра­ви­тель­ст­во пред­при­ня­ло ряд мер по мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки Фран­ции в свя­зи со всту­п­ле­ни­ем стра­ны в ЕЭС, про­ве­ло на­ло­го­вую ре­фор­му, соз­да­ло Национальный центр ядер­ных ис­сле­до­ва­ний.

В 1966-1968 годах министр эко­но­ми­ки и фи­нан­сов, в 1968-1969 годах министр иностранных дел, в 1969-1973 годах министр национальной обо­ро­ны. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1981 года по­тер­пел по­ра­же­ние, по­сле это­го ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

В 1988 году из­бран чле­ном Французской ака­де­мии.

Сочинения:

Trois républiques pour une France: Mé­moires. P., 1984-1994. Vol. 1-5.