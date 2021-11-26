ДЕ ГАСПЕРИ АЛЬЧИДЕ
ДЕ ГАСПЕРИ АЛЬЧИДЕ - итальянский государственный и политический деятель.
Из семьи жандарма. В 1905 году окончил филологический факультет Венского университета. В 1905-1926 годах директор журнала «Il Trentino», отражавшего интересы италоязычного населения Трентино - области вокруг Триента. В 1905 году основал Народную партию Трентино, добивался присоединения Трентино к Италии. С 1911 года депутат австрийского парламента (рейхсрата) от Трентино, с 1914 года член собрания выборных представителей Инсбрука. В 1919 году, после передачи Трентино Италии, один из основателей Итальянской народной партии (ИНП), в 1924 - декабре 1925 года её генеральный секретарь. В 1921-1926 годах депутат итальянского парламента; в декабре 1922 - апреле 1923 годов министр в правительстве Б. Муссолини. В июне 1924 года перешёл в оппозицию фашистскому режиму, вступил в Авентинский блок, за что в 1926 году был лишён депутатского мандата, в 1927 году арестован по обвинению в намерении тайно покинуть страну и осуждён на 4 года. В 1928 году освобождён из заключения по состоянию здоровья. В 1929-1942 годах работал в Библиотеке Ватикана, писал статьи на исторические темы, вёл рубрику «Обзор международной политики» в журнале «Illustrazione vaticana», сотрудничал с другими журналами. В 1942-1943 годах участвовал в создании на базе бывшей ИНП правоцентристской Итальянской христианско-демократической партии (ИХДП). Автор её первой программы. В 1944-1946 и 1953-1954 годах политический секретарь, в 1946-1953 годах председатель Национального совета ИХДП. В 1944-1945 годах занимал министерские посты в ряде правительств; с декабря 1945 по июль 1953 годов председатель СМ Италии, одновременно в 1945-1946, 1951-1953 годах министр иностранных дел.
Правительство Де Гаспери 2.6.1946 года провело референдум, по результатам которого в Италии была ликвидирована монархия; в 1946 году заключило соглашение с Австрией о предоставлении автономии Южному Тиролю; 10.2.1947 года подписало мирный договор со странами антигитлеровской коалиции; 22.12.1947 года приняло новую Конституцию Италии; в июне 1948 года заключило соглашение о присоединении Италии к Маршалла плану, а в 1949 году - о вступлении Италии в НАТО.
Де Гаспери - активный сторонник политики экономической, политической и военной интеграции стран Западной Европы. Вышел в отставку в июне 1953 года, после того как итальянский парламент вынес вотум недоверия сформированному им кабинету.
Премия Карла (Великого) (1952) за вклад в развитие европейских интеграционных процессов.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Scrive: correspondenza con capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici. Brescia, 1974. Vol. 1-2;
Idee sulla Democrazia cristiana. Roma, 1974;
Scrtti di politica intemazionale, 1933-1938. Cittа̀ del Vaticano, 1981. Vol. 1-2.