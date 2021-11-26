БЖЕЗИНСКИЙ Збигнев Казимеж (Brzezinski Zbigniew)

Американ­ский политик, политолог, советолог и специалист по международным отношениям.

Родился в семье польского дипломата , работавшего в 1930-е в Германии и СССР . С 1938 в Канаде, в 1958 получил гражданство США . Доктор политических наук (1953).

Работал до 1960 в Центре русских исследований Гарвардского университета , до 1989 — в Колумбийском университете , где возглавил новый Институт исследований коммунизма.

Один из создателей концепции тоталитаризма (в соавторстве с К. Фридрихом в 1956 опубликовал книгу «Тоталитарная диктатура и автократия») и «технотронной эры» на рубеже 1960—1970-х. Предсказывал крах советской системы из-за неспособности к модернизации, придавал большое значение национальному фактору. Призывал использовать разрядку международной напряженности для ослабления СССР и советского блока, в том числе путем постановки вопроса о правах человека. Настаивал на дифференцированном подходе к социалистическим странам.

С 1960-х — на государственной службе, советник нескольких администраций президентов-демократов. Инициатор создания и директор в 1973—1976 Трехсторонней комиссии. В 1977—1981 — советник по вопросам национальной безопасности президента США Дж. Картера (издал мемуары об этом периоде).

Участвовал в разработке «доктрины Картера», расширявшей сферу жизненных интересов США (1980), особое внимание уделял ситуации в Афганистане , Иране и Польше, отношениям с Китаем. Позднее работал в государственных и неправитель­ственных экспертных структурах, в том числе Центре стратегических и международных исследований, продолжая влиять на политические решения. В СССР утвердилась крайне негативная репутация Б.

Ряд его книг в 1960—1980-е переведен на русский язык для ограниченного круга читателей. Идеолог мирового лидерства США. Важное значение придает способности США создавать международные альянсы и находить ответы на вызовы времени. Сторонник продвижения НАТО на восток, противник реинтеграции постсоветского пространства. Особым вниманием Б. пользуются Украина и Большой Кавказ. В русле традиций англо-американской геополитической мысли основной акцент делает на доминировании в Евразии.

Сочинения:

Totalitarian Dictatorship and Autocracy. New York, 1961 (в соавт. с К. Фридрихом);

Идеология и власть в советской политике. М., 1963;

Политические системы США и СССР: сходства и различия, конвергенция или эволюция. М., 1964 (в соавт. с С. Хантингтон);

Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники. М., 1972;

План игры: геостратегическая структура ведения борьбы между США и СССР. М., 1986;

Большой провал: Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке. Нью-Йорк, 1989;

Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 1998;

Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2004;

Еще один шанс: три президента и кризис американской сверхдержавы. М., 2007;

Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. New York, 2012.

Автор статьи: Л. Е. Горизонтов.

© Российская Историческая Энциклопедия