АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВОР

Договор о союзе.

(04.03.1947, Дюнкер, Франция). Подписан министрами иностранных дел Э. Бевином ( Англия ) и Ж. Бидо ( Франция ). Срок действия договора 50 лет с правом денонсации за год до истечения срока. Формально направлен против угрозы возобновления германской агрессии. Договор предусматривал оказание военной взаимопомощи двух стран в случае, если одна из них окажется вовлеченной в военные действия с Германией. Явился одним из важнейшим этапов в создании экономических и военно-политических блоков Западной Европы и США. В дальнейшем был заменен Брюссельским договором от 17 марта 1948 о создании Западноевропейского союза.

Автор статьи: Кнорре Д.К.

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