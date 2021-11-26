АФРОЦЕНТРИЗМ

Идеология жест­кого отрицания евроцентризма и утверждения приоритета народов африканского происхождения в истории культуры и науки человечества.

Возникла в среде афроамериканцев США и интеллигенции стран Африки в 1980-х, но основана на идеях панафриканизма и негритюда , родившихся намного раньше. Одно из главных утверждений А.: культура Египта Древнего была создана народами негро-африканского происхождения. Наиболее известный представитель А. — профессор Темплского университета афроамериканец Молефи Кете Асанте (настоящее имя — Артур Ли Смит, у афроцентристов принято менять имена на африканские).

Автор статьи: Давидсон А.Б.

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