ААЛТОНЕН АЙМО АНСЕЛЬМ

АА́ЛТОНЕН А́ЙМО А́НСЕЛЬМ (Aaltonen Aimo Anshelm) - председатель Коммунистической партии Финляндии (КПФ, 1944-1945, 1948-1966), депутат парламента от Демократического Союза Народа Финляндии (ДСНФ, 1945-1962).

В 1930 году стал студентом Коммунистического университета стран Запада (КУНМЗ) в Ленинграде, затем прослушал курс в Институте общественных наук (Международная Ленинская школа) в Москве.

Вернувшись в Финляндию в 1933 году, Аалтонен был арестован и 10 лет провел в тюрьме.

После выхода Финляндии из Второй мировой войны в 1944 году Аалтонен был избран председателем КПФ, в 1945 году назначен заместителем начальника Государственной полиции и избран в парламент.

В 1947-1948 Аалтонен возглавлял отдел контроля МВД. В партии росло недовольство авторитарными методами руководства Аалтонена.

В 1966 на XIV съезде КПФ Аалтонен был смещен с поста председателя партии, после чего возглавил внутрипартийную оппозицию. Аалтонен исповедовал догматический марксизм-ленинизм (смотрите в статье Марксизм ), отрицая возможность любых «исправлений».