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Индия, борьба за независимость. Ганди, принципы Ганди. Попытки сплотить общество. Гибель Ганди. Обретение независимости. Отношения с СССР, недоверие Сталина к индийской независимости и элитам. С точки зрения Сталина, Индия- плацдарм для запада в случае войны. Потепление отношений после смерти Сталина. Визит Неру в СССР, визит Хрущева в Индию. Хинди-руси, бхай-бхай.

Брежнев в Индии. Залог процветания Индии- помощь и сотрудничество с СССР. Двусторонняя торговля. Взаимная выгода сотрудничества с Индией. Индия возглавляет Движение неприсоединения.