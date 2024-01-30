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19.06.2026
США и страны Западной Европы в конце XX— начале XXI в.
Что стало одним из главных последствий энергетического кризиса 1973-1974 годов для стран Запада?
Переход на использование исключительно возобновляемых источников энергии.
Полный отказ от использования нефти и газа в промышленности.
Начало активного развития атомной энергетики и энергосберегающих технологий.
Вступление всех европейских стран в ОПЕК для контроля над ценами на нефть.
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