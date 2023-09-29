Ре́йган, Рональд Уилсон

Ре́йган ( англ. Reagan) , Рональд Уилсон (06.02.1911, Тампико, шт. Иллинойс — 05.06.2004, Лос-­Анджелес) — 40‑й президент США (20 января 1981 — 20 января 1989). Вырос в небольшом городе в семье мелкого предпринимателя, окончил маленький протестантский колледж. С 1932 — радиокомментатор, с 1937 — актер в Голливуде. 18 апреля 1942 — 9 декабря 1945 — в Армии США (из-за близорукости в боевых действиях участия не принимал, в основном был занят в кинопроизводстве). 17 ноября 1947 — 9 ноября 1952, 16 ноября 1959 — 12 июня 1964 — президент Гильдии киноактеров. До 1962 принадлежал к Демократической партии США, со 2‑й половины 1940‑х сдвигался вправо. Приобрел общенациональную известность, ярко поддержав в 1964 кандидата в президенты консерватора-­республиканца Барри Голдуотера. На волне консервативной реакции против левого радикализма 1960‑х избран губернатором Калифорнии (2 января 1967 — 6 января 1975), где боролся со студенческими протестами и, увеличив налоги, справился с дефицитом бюджета. В 1968 и 1976 неудачно пытался выдвинуться кандидатом в президенты от Республиканской партии США .

На выборы 1980 шел с программой снижения налогов, сокращения государственного вмешательства в экономику и социальную сферу, поддержки бизнеса (поощрять спрос, а не предложение) — см. Неолиберализм . Уверенно победил действующего президента-­демократа Дж. Картера , получив 50,8 против 41,0 % голосов избирателей и 489 против 49 голосов выборщиков. 6 ноября 1984 был переизбран, получив 58,8 против 40,6 % голосов избирателей и 525 против 13 голосов выборщиков (рекорд за всю историю) у кандидата-­демократа Уолтера Мондейла. 30 марта 1981 подвергся покушению, был выписан из больницы 11 апреля 1981.

Несмотря на демократическое большинство в Палате представителей, воплощению реформ Р. («рейганомика») способствовало республиканское большинство в Сенате (3 января 1981 — 3 января 1987). Последовательно ограничивал права профсоюзов (в частности, применил жесткие меры против забастовки авиадиспетчеров в 1981), заморозил минимальную заработную плату, сократил федеральную помощь местным властям, начал снижение налогов (к 1984 максимальная ставка федерального подоходного налога была снижена с 70 до 50 %, по закону от 22 октября 1986, далее до 28 %, минимальная — с 14 до 11 %). Закон от 6 ноября 1986 легализовал нелегальных иммигрантов, прибывших в США до 1 января 1982. За время администрации Р. преодолен экономический кризис 1980–1982, годовая инфляция снизилась с 12,5 до 4,4 %, безработица достигла пика к концу 1982 (10,8 %) и снизилась до 5,3 % к концу 1988, средний экономический рост составил 3,6 %. Однако, хотя «рейганомика» теоретически подразумевала сокращение роли государства в экономике, сокращение налогов и стремительный рост военных расходов (на 40 % в 1981–1985) привели к высокому бюджетному дефициту (2,7 % ВВП) и росту государственного долга от 30,9 до 49,9 %. Средний доход вырос на 16,8 %, но медианный заработок сократился на 0,6 %.

Новый виток гонки вооружений отвечал плану Р. обострить холодную вой­ну против СССР. 8 марта 1983 Р. назвал СССР «империей зла», тогда же развернул Стратегическую оборонную инициативу (см. Ядерное оружие ), 6 февраля 1985 выдвинул так называемую доктрину Р., которая подразумевала открытую и тайную помощь антисоветским движениям по всему миру. 25–29 октября 1983 вторгся в Гренаду , чтобы свергнуть левое правительство. 15 апреля 1986 в ответ на взрыв на дискотеке в Западном Берлине, в котором США обвинили ливийские власти, начал бомбардировки Ливии (осуждены резолюцией 41/38 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1986). Дело «Иран — контрас» 1985–1987 (доходы от тайной продажи оружия Ирану для ведения Ирано-иракской вой­ны 1980–1988 шли на поддержку правых боевиков контрас, воевавших с левым никарагуанским правительством Д. Ортеги , что было запрещено Конгрессом США и осуждено Международным судом ООН) лишь ненадолго снизило популярность Р. Перестройка в СССР привела к потеплению советско-­американских отношений: состоялись встречи Р. с М. С. Горбачевым в Женеве (19–21 ноября 1985), Рейкьявике (11–12 октября 1986), Вашингтоне (7–10 декабря 1987), Москве (29 мая — 2 июня 1986), 8 декабря 1987 подписан Договор о ликвидации США и СССР ракет средней и меньшей дальности (см. Ядерное разоружение ).

Памятники в Будапеште (2011), Варшаве (2011), Лондоне (2011), Тбилиси (2011).

Соч. : Откровенно говоря: Избранные речи / Пер. с англ. М., 1990; An Ameri­can Life. New York, 1990 (рус. пер.: Жизнь по-американски. М., 1992); The Reagan Diaries [1981–1989] / Ed. by D. Brinkley. New York, 2007.

Лит. : Иванян Э. А. Р. Рейган: Хроника жизни и времени. М., 1991; Гарбузов В. Н. Революция Рональда Рейгана. М., 2008; Wills G. Reagan’s America: Innocents at Home. New York, 1987; A Companion to Ronald Reagan / Ed. by A. L. Johns. Hoboken (N.J.), 2015; Brands H. W. Reagan: The Life. New York, 2016; Spitz B. Reagan: An American Journey. New York, 2018. А. А. Исэров .