Рабо́чая па́ртия

Рабо́чая па́ртия (РП, норв. Arbeiderpartiet, A/AP) (до 2011 Норвежская РП, Det norske Arbeiderparti, DNA) — норвежская социал-­демократическая партия. Основана 21 августа 1887 под названием НРП, эмблема — роза как символ солидарности и свободы, в 1889 участвовала в учреждении Интернационала 2‑го . На выборах 1903 впервые вошла в парламент, получив 4 места в стортинге, неизменно остается парламентской. Во время Первой мировой вой­ны заняла более левые политические позиции, с 1919 член Коммунистического интернационала . Часть членов НРП придерживались центристских взглядов и вышли из партии, основав в 1921 Норвежскую социал-­демократическую рабочую партию (НСДРП). В 1923 НРП вышла из Коминтерна, ее левое крыло сформировало Коммунистическую партию Норвегии (КПН), ставшую секцией Коминтерна. НРП придерживалась реформистских позиций, в 1927 НРП и НСДРП объединились, в 1928 впервые сформировали правительство, просуществовавшее 26 дней. В 1932–1933 входила в Международное бюро революционного социалистического единства (т. н. Лондонское бюро). В 1933 НРП на выборах в парламент получила 69 мест из 150, а в 1935 — большинство в стортинге и сформировала кабинет во главе с Ю. Нюгорсволлом, которому удалось преодолеть экономическую депрессию в стране. В 1938 НРП вступила в Социалистический рабочий интернационал. Во время Второй мировой вой­ны возглавила коалиционное правительство во главе с Ю. Нюгорсволлом, работавшее с 1940 в эмиграции в Лондоне. Послевоенные правительства, возглавляемые лидерами НРП, занимались послевоенным восстановлением экономики, осуществили социальные реформы, ставшие основой т. н. скандинавской модели. Отказавшись от традиционного нейтралитета, Норвегия в 1949 вступила в НАТО. Новый внешнеполитический курс вновь привел к расколу в рядах партии. В 1961 ее левое крыло выделилось в Социалистическую народную партию. В 1948 произошло размежевание с КПН. Находилась в оппозиции в 1965–1971, вновь возглавляла кабинеты в 1971–1972, 1973–1981, 1986–1989, 1990–1997, 2000–2001 и с 2021. В начале XXI в. НРП выступает под лозунгом «государства всеобщего благоденствия» — социально ориентированной рыночной экономики со значительной ролью государственного сектора. В 2009 кабинет Й. Столтенберга был сформирован по принципу полного гендерного равенства. В 2011 партия оказалась в центре скандала, связанного с нападением террориста (А. Б. Брейвик) на молодежный лагерь на о. Утёйа, в результате которого погибли 69 человек. НРП — член Социалистического интернационала и Партии европейских социалистов. В 2021 сформировала коалиционный кабинет с Партией Центра во главе с лидером РП Ю. Г. Стёре.

Лит. : Россия — Норвегия: сквозь века и границы. М., 2004; Зайков К. С. Норвежская рабочая партия в 1945–1953 гг.: от радикализации к умеренному реформизму // Баренц-­журнал. 2007. № 1; Фомин-­Нилов Д. В. Норвежская рабочая партия: путь к власти (1887–1935). М., 2010. Л. А. Садова .