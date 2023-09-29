Оллáнд, Франсуа

Оллáнд ( фр. Hollande) , Франсуа (род. 12.08.1954, Руан) — французский государственный и политический деятель, президент Франции (2012—2017). Родился в зажиточной семье. Получил образование в столичном Институте политических исследований, на юридическом факультете Университета Париж-­II, в Высшей коммерческой школе и в элитарной Национальной школе администрации (ЭНА). В 1979 вступил во Французскую социалистическую партию (ФСП) . В 1988–1993, 1997–2012 — депутат Национального собрания. Мэр г. Тюль (2001–2008). В 1997–2008 — Первый секретарь ФСП. В 2012 на президентских выборах победил во 2‑м туре действующего главу государства Н. Саркози . На посту президента не смог выполнить свои предвыборные социально-­экономические обещания (сокращение безработицы, государственной задолженности и бюджетного дефицита; введение налога для состоятельных французов и др.). Острую критику в обществе вызвал инициированный О. закон (2013) о легализации однополых браков с правом усыновления детей. Во внешней политике придерживался евроатлантического курса. Выступил инициатором переговоров в «нормандском формате» по урегулированию украинского кризиса. Не чувствуя поддержки, отказался баллотироваться на 2‑й срок в 2017 и поддержал кандидатуру Э. Макрона .

Соч. : Le Rêve français. Paris, 2011; Un destin pour la France. Paris, 2012; Changer de destin. Paris, 2012; Les leçons du pouvoir. Paris, 2018.

Лит. : Raffy S. François Hollande, Itinéraire secret. Paris, 2011; Michel R. François Hollande l’inattendu, Paris, 2011; Estier C. François Hollande. Journal d’une victoire. Paris, 2012; Pfaadt L. François Hollande de A à Z. Paris, 2012; Рубинский Ю. И. Приметы времени. Т. 3. Франция на новых рубежах. М., 2018. П. П. Черкасов.