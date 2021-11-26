ОБАМА II БАРАК ХУССЕЙН

ОБАМА II БАРАК ХУССЕЙН - 44-й пре­зи­дент США, пер­вый в ис­то­рии США аф­роа­ме­ри­ка­нец, став­ший гла­вой го­су­дар­ст­ва.

Отец Обамы - ке­ни­ец, мать - уро­жен­ка Кан­за­са с британскими и ирландскими кор­ня­ми. С 6 лет вос­пи­ты­вал­ся в се­мье от­чи­ма-ин­до­не­зий­ца, про­жи­вал в Джа­кар­те. В 1971 году вер­нул­ся на Га­вайи, жил с ро­ди­те­ля­ми ма­те­ри. В 1979 году окон­чил при­ви­ле­ги­рованную ча­ст­ную шко­лу Пу­на­хоу в городе Го­но­лу­лу, по­сле че­го сна­ча­ла обу­чал­ся в Ок­си­ден­тал-кол­лед­же в Лос-Анд­же­ле­се, за­тем в Ко­лум­бий­ском уни­вер­си­те­те . По окон­ча­нии уни­вер­си­те­та по спе­ци­аль­но­сти по­ли­то­ло­гия и ме­ж­ду­народные от­но­ше­ния с 1983 года ре­дак­тор в от­де­ле фи­нан­со­вой ин­фор­ма­ции из­да­тель­ско-кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии «Business International Corporation» в Нью-Йор­ке. В 1985 году пе­ре­ехал в Чи­ка­го, где ра­бо­тал в цер­ков­ной бла­го­тво­рительной организации и в фи­лиа­ле фон­да «Ga­maliel Foundation». В 1988-1991 годах изу­чал юрис­пру­ден­цию в Гар­вард­ском уни­вер­си­те­те , по­лу­чил сте­пень доктора, по­сле че­го вер­нул­ся в Чи­ка­го: ра­бо­тал в ад­во­кат­ской кон­то­ре «Davis, Miner, Barnhill & Galland» (до 2002 года), од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в шко­ле пра­ва Чи­каг­ско­го университета и ра­бо­тал в шта­бе ме­ст­ной организации Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США. В это вре­мя по­лу­чил из­вест­ность как ли­бе­рал, про­тив­ник соз­да­ния Северо-американской зо­ны сво­бод­ной тор­гов­ли, бо­рец про­тив ра­со­вой дис­кри­ми­на­ции, сто­рон­ник сис­те­мы все­обще­го медицинского стра­хо­ва­ния. В 1993-2004 годах пре­по­да­вал кон­сти­туционное пра­во на юри­дическом факультете Чи­каг­ско­го университета. В 1995 году опуб­ли­ко­вал имев­шую ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс книгу «Меч­ты, унас­ле­до­ван­ные от от­ца» («Dre­ams from my father»). В 1997-2004 годах се­на­тор от Де­мо­кра­тической пар­тии в Се­на­те шта­та Ил­ли­нойс. За­ни­мал­ся раз­работ­кой государственных про­грамм под­держ­ки ма­ло­обес­пе­чен­ных се­мей по­сред­ст­вом со­кра­ще­ния на­ло­гов, раз­ви­тия сис­те­мы до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния, вы­сту­пал за уже­сто­че­ние кон­тро­ля над ра­бо­той след­ст­вен­ных ор­га­нов. В 2002 году осу­дил пла­ны ад­ми­ни­ст­ра­ции Дж.У. Бу­ша по втор­же­нию в Ирак. С января 2005 по но­ябрь 2008 годов се­на­тор от шта­та Ил­ли­нойс в Се­на­те Кон­грес­са США, член ко­ми­те­тов по иностранным де­лам, внутренней безо­пас­но­сти и де­лам пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний, здра­во­охра­не­нию, об­ра­зо­ва­нию, тру­до­вым от­но­ше­ниям и пен­си­он­но­му обес­пе­че­нию, про­бле­мам ок­ру­жаю­щей сре­ды и об­щественным ра­бо­там, де­лам ве­те­ра­нов. В августе 2005 года вме­сте с се­на­то­ром Р. Лу­га­ром по­се­тил Мо­ск­ву и ряд объ­ек­тов Министерства обо­ро­ны РФ и Ро­са­то­ма, в том числе в Са­ра­то­ве и Пер­ми, за­дей­ст­во­ван­ных в про­грам­ме со­вме­ст­но­го умень­ше­ния ядер­ной уг­ро­зы (про­грам­ма Нан­на - Лу­га­ра). В 2006 году опуб­ли­ко­вал книгу «Дер­зость на­де­ж­ды: мыс­ли о воз­ро­ж­де­нии аме­ри­кан­ской меч­ты» («The Audacity of hope: thoughts on reclaiming the American dre­am», русский перевод 2008 года), став­шую бест­сел­ле­ром. В феврале 2007 - ию­не 2008 годов вёл борь­бу за вы­дви­же­ние кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та США от Де­мо­кра­тической пар­тии (со­пер­ни­чал пре­ж­де все­го с Х. Клин­тон), по­сле че­го как еди­ный кан­ди­дат от де­мо­кра­тов раз­вер­нул кам­па­нию про­тив пре­тен­ден­та на выс­ший государственный пост от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США Дж. Мак­кей­на. При про­ве­де­нии из­би­рательной кам­па­нии от­ка­зал­ся при­ни­мать по­жерт­во­ва­ния от лоб­би­стов, а так­же ис­поль­зо­вать бюд­жет­ные сред­ст­ва, пре­дос­тав­ляе­мые со­глас­но американскому за­ко­но­да­тель­ст­ву. Об­на­ро­до­вал план по вы­во­ду основных сил американских войск из Ира­ка в те­че­ние 16 месяцев с мо­мен­та сво­его всту­п­ле­ния на пост пре­зи­ден­та США, в то же вре­мя за­нял жё­ст­кую по­зи­цию в от­но­ше­нии Ира­на. В августе 2008 года, в пе­ри­од бое­вых дей­ст­вий в Южной Осе­тии, вы­сту­пил с рез­кой кри­ти­кой в ад­рес Рос­сии. Одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 4 ноября 2008 года, всту­пил в долж­ность 20 января 2009 года. На по­сту пре­зи­ден­та до­бил­ся ут­вер­жде­ния сво­его ан­ти­кри­зис­но­го пла­на, пре­ду­смат­ри­вав­ше­го вы­де­ле­ние 787 млрд. долларов для ста­би­ли­за­ции эко­но­ми­ки США. В мар­те 2010 года, не­смот­ря на ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние рес­пуб­ли­кан­цев, про­вёл за­кон о ре­фор­ме здра­во­охра­не­ния, бла­го­да­ря ко­то­ро­му к 2014 году по­лу­чить медицинскую стра­хов­ку долж­ны 95% на­се­ле­ния стра­ны. В ию­ле 2010 года под­пи­сал за­кон об уже­сто­че­нии ре­гу­ли­ро­ва­ния фи­нан­со­во­го рын­ка и уси­ле­нии за­щи­ты по­тре­би­те­лей фи­нан­со­вых ус­луг. Стал про­во­дить бо­лее мяг­кую по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии Ку­бы, объ­я­вил «пе­ре­за­груз­ку» от­но­ше­ний с Рос­си­ей. 6-8 июля 2009 года со­сто­ял­ся ра­бо­чий ви­зит Обамы в Мо­ск­ву, в хо­де ко­то­ро­го бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии российско-американской Пре­зи­ден­тской ко­мис­сии, под­пи­са­но меж­пра­ви­тельственное со­гла­ше­ние о тран­зи­те американского воо­ру­же­ния, во­енной тех­ни­ки, во­енного иму­ще­ст­ва и пер­со­на­ла че­рез тер­ри­то­рию Рос­сии в Аф­га­ни­стан. В сентябре 2009 года объ­я­вил о пе­ре­смот­ре пла­нов ад­ми­ни­ст­ра­ции Бу­ша по раз­ме­ще­нию про­ти­во­ра­кет­ных эле­мен­тов в Ев­ро­пе, пред­ло­жив но­вую схе­му фор­ми­ро­ва­ния ев­ропейского сег­мен­та ПРО. В апреле 2010 года под­пи­сал российско-американский До­го­вор о ме­рах по даль­ней­ше­му со­кра­ще­нию и ог­ра­ни­че­нию стра­те­гических на­сту­пательных воо­ру­же­ний (ДСНВ). В октябре 2011 года бы­ло объ­яв­ле­но, что к кон­цу го­да из Ира­ка бу­дут вы­ве­де­ны все бое­вые под­раз­де­ле­ния американской ар­мии, что по­зво­ли­ло Обаме офи­ци­аль­но за­явить о за­вер­ше­нии во­енной мис­сии США в Ира­ке (в стра­не тем не ме­нее ос­та­ют­ся свыше 50 тысяч американских во­ен­но­слу­жа­щих). Обама зна­чи­тель­но рас­ши­рил американское военное при­сут­ст­вие в Аф­га­ни­ста­не, до­ве­дя чис­лен­ность во­ен­но­слу­жа­щих США в со­ста­ве Ме­ж­ду­народных сил по со­дей­ст­вию без­опас­но­сти (МССБ) в этой стра­не до 70 тысяч человек. В то же вре­мя в 2010 году им был ут­вер­ждён план по­этап­но­го со­кра­ще­ния до 2014 года американского кон­тин­ген­та в со­ста­ве МССБ при па­рал­лель­ной пе­ре­да­че афганским вла­стям от­вет­ст­вен­но­сти за под­дер­жа­ние по­ряд­ка и безо­пас­но­сти в стра­не. Ад­ми­ни­ст­ра­ция Обамы ак­тив­но под­дер­жа­ла раз­вер­нув­шее­ся с начала 2011 года в арабских стра­нах оп­по­зиционное дви­же­ние, на­прав­лен­ное на свер­же­ние су­ще­ст­вую­щих ре­жи­мов. Вес­ной 2011 года Обама санк­цио­ни­ро­вал про­ве­де­ние специальными под­раз­де­ле­ния­ми США опе­ра­ции по унич­то­же­нию У. бен Ла­де­на . В но­ябре 2012 года пе­ре­из­бран в долж­но­сти пре­зи­ден­та на вто­рой срок.

Но­бе­лев­ская премия ми­ра (2009).