Обáма, Барак Хуссейн

Обáма ( англ. Obama) , Барак Хуссейн (род. 04.08.1961, Гонолулу, штат Гавайи) — 44‑й президент США (20 января 2009 — 19 января 2017) — первый афроамериканец на посту президента США. В 1967 — 1971 воспитывался в семье отчима-индонезийца в Джакарте, с 1971 — в Гонолулу у родителей матери. В 1983 окончил Колумбийский университет, где изучал политическую науку и международные отношения. С 1985 — в Чикаго, где работал в церковном благотворительном учреждении. В 1988–1991 учился в школе права Гарвардского университета, в 1993–2002 работал в чикагской адвокатской конторе, занимаясь исками по правам человека, в 1993–2004 преподавал конституционное право в Чикагском университете. Работал в штабе отделения Демократической партии США. Получил известность после выхода книги «Мечты моего отца» (1995). Член Сената штата Иллинойс (8 января 1997 — 4 ноября 2004), где разрабатывал законодательство в поддержку бедных семей. В 2002–2003 выступал против развязанной Дж. У. Бушем вой­ны в Ираке. Сенатор от штата Иллинойс (3 января 2005 — 16 ноября 2008). Опередил Х. Клинтон в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Победил республиканского кандидата Дж. Маккейна, получив 52,9 против 45,7 % голосов избирателей и 365 против 173 голосов выборщиков. Осторожно реформистская, «технократическая» политика О. вскоре вызвала недовольство многих его сторонников слева, увлеченных радикальным духом избирательной кампании. 6 ноября 2012 переизбран с 51,1 против 47,2 % голосов избирателей и 332 против 206 у республиканского кандидата М. Ромни. Республиканское большинство в Палате представителей (c 3 января 2011) и в Сенате (c 6 января 2015) препятствовало проведению ряда задуманных О. реформ.

Принятый 17 февраля 2009 антикризисный план (787 млрд долл. поддержки экономики, включая выплаты гражданам) и закон Додда — Франка 21 июля 2010, резко усиливший государственное регулирование финансовой отрасли после либерализации 1990‑х, помогли преодолеть последствия экономического кризиса 2008–2009 (см. Экономические кризисы ). 23 марта 2010 принят закон о доступной медицинской помощи (Obamacare), который снизил требования к покупателям частной страховки и расширил введенную в 1965 программу медицинской помощи для бедных «Medicaid»: к 2016 доля жителей США в возрасте 18–64 лет без медицинской страховки сократилась с 22,3 до 12,4 %. О. ужесточил исполнение миграционного законодательства, и за годы его администрации из США депортированы около 3–3,2 млн нелегальных иммигрантов (в 2001–2008: около 2 млн), но около 750 тыс. иммигрантов, привезенных в США детьми, получили возможность остаться в стране (общее число нелегальных иммигрантов в США во время администрации О. не изменилось, составляя около 11,3 млн человек). 6 июня 2015 после решения Верховного суда при поддержке О. легализованы однополые браки (еще в 2008 О. выступал против).

О. выполнил обещание вывести основную массу вой­ск из Ирака к августу 2010 (в начале 2009 там были расквартированы 142 тыс. солдат и офицеров), однако успехи Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) вынудили вернуть боевые части (4,4 тыс. в начале 2015). Со­средоточившись на боевых действиях в Афганистане, О. с февраля 2009 постепенно увеличивал численность вой­ск до 68 тыс., однако не добился перелома ситуации. Усилилось использование военных беспилотников. 2 мая 2011 убит У. Бин Ладен . После принятия резолюции СБ ООН 17 марта 2011 начал военную операцию в Ливии (см. М. Каддафи ).

Способствовал подписанию 4 февраля 2016 Транстихоокеанского партнерства о свободной торговле (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили, Япония; США вышли из него 23 января 2017) и поддерживал Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между США и ЕС (так и не было заключено).

Объявленная 6 марта 2009 «перезагрузка» российско-американских отношений выразилась в пересмотре планов размещения противоракетной обороны США в Европе (17 сентября 2009), подписании 8 апреля 2010 Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (­СНВ-III, см. Ядерное разоружение ). Россия разрешила использовать воздушное пространство и аэропорты авиацией НАТО на пути в Афганистан (июль 2009), не препятствовала в СБ ООН санкциям против Ирана и военной операции в Ливии. «Перезагрузка» не изменила курс США на ослабление влияния России на пространстве бывшего СССР и Восточной Европы, и украинский кризис конца 2013 — начала 2014 («Евромайдан») привел к резкому ухудшению отношений.

20 июля 2015 восстановлены, после разрыва в 1961, дипломатические отношения с Кубой. О. поддерживал подписание Парижского соглашения по климату 12 декабря 2015.

После ухода с поста президента остался жить в Вашингтоне (первая президентская семья после В. Вильсона ). С 31 октября 2017 в Чикаго действует фонд супругов Обама. В мае 2018 совместно с супругой основал кинокомпанию «Higher Ground Productions», которая уже выпустила несколько художественных, документальных и телефильмов.

Нобелевская премия мира 2009.

Соч. : Dreams from My Father. New York, 1995; The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream. New York, 2006 (рус. пер.: Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты. СПб., 2008); A Promised Land. New York, 2020.

Ист. : Rhodes B. The World As It Is: A Memoir of the Obama White House. New York, 2018.

Лит. : Woodward B. Obama’s Wars. New York, 2010; Wolffe R. The Message: The Reselling of President Obama. New York — Boston, 2013; Сhollet D. The Long Game: How Obama Defied Washington and Redefined America’s Role in the World Hardcover. New York, 2016; Garrow D. J. Rising Star: The Making of Barack Obama. New York, 2017; The Presidency of Barack Obama: A First Historical Assessment / Ed. By J. E. Zelizer. Princeton (N.J.), 2018. А. А. Исэров .