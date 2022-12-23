МЭЙ, ТЕРЕЗА Мэй (англ. May), Тереза (род. 01.10.1956, Истборн, Вост. Суссекс) — британский политический, государственный деятель, премьер-министр Великобритании (2016—2019).

Мэй ( англ . May) , Тереза (род. 01.10.1956, Истборн, Вост. Суссекс) — британский политический, государственный деятель, премьер-министр Великобритании (2016—2019). Родилась в семье священника. Окончила Оксфордский университет. В 1977—1983 работала в Банке Англии. В 1985—1997 — в Ассоциации по оплате клиринговых услуг. В 1980-е начала политическую карь­еру на муниципальном уровне. В 1997 стала депутатом парламента от Консервативной партии Великобритании . Входила в состав «теневых кабинетов» консерваторов. В 2002—2003 была первой в британской истории женщиной Председателем консервативной партии, курировала административные вопросы. После победы консерваторов на парламентских выборах 2010 была назначена министром внутренних дел в коалиционном (2010—2015), однопартийном (2015—2016) кабинете Д. Кэмерона. Одновременно в 2010—2012 занимала должность министра по делам женщин и равноправия. В ходе проходившего в Великобритании в 2016 референдума о выходе из Европейского Союза (ЕС) агитировала за то, чтобы остаться.

После отставки Д. Кэмерона в июле 2016 стала лидером консервативной партии и премьер-министром. М. выразила готовность вывести Великобританию из ЕС в соответствии с решением референдума. Столкнулась с серьезными трудностями. С целью укрепить свои позиции вывела партию консерваторов в 2017 на досрочные парламентские выборы. Консерваторы победили с минимальным перевесом голосов, утратив абсолютное парламентское большинство. Чтобы сохранить власть, М. пришлось пойти на соглашение с Демократической юнионистской партией . В обмен консервативное правительство брало на себя обязательство выплатить дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов на развитие Сев. Ирландии. Соглашение М. о выходе Велико­британии из ЕС трижды отвергалось палатой общин (15 января, 12 марта, 29 марта 2019). Наибольшие разногласия вызывала проблема границы на о. Ирландия между Республикой Ирландия (членом ЕС) и Сев. Ирландией (которой вслед за Великобританией предстояло покинуть ЕС). По британо-ирландскому Белфастскому соглашению 1998 , лежащему в основе урегулирования конфликта в Сев. Ирландии, граница на острове должна была оставаться «прозрачной». С этой целью М. предлагала реализовать вариант введения на ирландской границе так называемого режима «бэкстоп». По нему Сев. Ирландия в условиях выхода Великобритании из ЕС сохраняла свое пребывание как в Едином европейском рынке, так и в Европейском Таможенном союзе. Это оставляло вопрос об окончательном статусе границы нерешенным. На фоне сложностей в переговорах с Брюсселем столкнулась с внепартийной общественной кампанией «Голос народа». Ее участники выступали за проведение в стране обязательного повторного референдума по условиям договора Великобритании с ЕС. В июле 2019 М. ушла в отставку, так и не осуществив выход из ЕС (Брекзит).

Продолжила политическую карьеру в качестве рядового парламентария. В декабре 2019 была вновь переизбрана депутатом палаты общин.

Лит .: Blackburn V. Theresa May. The Dawning Street Revolution. London, 2016; Капитонова Н. К. Тереза Мэй: вторая после Тэтчер // Новая и новейшая история. 2017. № 2; Prince R. Theresa May: The Enigmatic Prime Minister. London, 2017. Е. А. Суслопарова.