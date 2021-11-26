МЕРКЕЛЬ Ангела Доротея

Германский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи лю­те­ран­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1978 окон­чи­ла фи­зич. ф-т Лейп­циг­ско­го ун-та. В 1978–90 ра­бо­та­ла в Центр. ин-те фи­зич. хи­мии АН ГДР в Бер­ли­не. В 1986 за­щи­ти­ла док­тор­скую дис­сер­та­цию по кван­то­вой хи­мии. До кон. 1980-х годов ак­тив­но ра­бо­та­ла в мо­ло­дёж­ной орг-ции Со­циа­ли­сти­че­ской еди­ной пар­тии Гер­ма­нии – Со­юзе сво­бод­ной нем. мо­ло­дё­жи. В окт. 1989 всту­пи­ла в оп­по­зиц. пар­тию «Де­мо­кра­тич. про­рыв» (ДП), с февр. 1990 её пресс-сек­ре­тарь. По­сле по­бе­ды на вы­бо­рах в Нар. па­ла­ту ГДР в мар­те 1990 объ­е­ди­не­ния «Аль­янс за Гер­ма­нию» [ДП, Герм. со­ци­аль­ный со­юз, Хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тич. со­юз Гер­ма­нии (ХДСГ)] зам. ру­ко­во­ди­те­ля ве­дом­ст­ва прес­сы и ин­фор­ма­ции в ка­би­не­те Л. де Мезь­е­ра. В авг. 1990 всту­пи­ла в ХДСГ [в окт. 1990 объ­е­ди­нил­ся с Хри­сти­ан­ско-де­мокра­ти­че­ским сою­зом ФРГ (ХДС)]. В окт. – дек. 1990 ре­фе­рент в ве­дом­ст­ве прес­сы и ин­фор­ма­ции фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва. В дек. 1990 из­бра­на де­пу­татом бун­дес­та­га от ХДС. В дек. 1991 при ак­тив­ной под­держ­ке Г. Ко­ля на­зна­че­на фе­де­раль­ным мин. по де­лам жен­щин и мо­ло­дё­жи. То­гда же сме­ни­ла Л. де Мезь­е­ра на по­сту зам. пред. ХДС. В ию­не 1993 из­бра­на пред. ХДС зем­ли Мек­лен­бург-Пе­ред­няя По­ме­ра­ния. В 1994–98 в но­вом пра­ви­тель­ст­ве Ко­ля за­ни­ма­ла пост фе­де­раль­но­го мин. по де­лам ок­ру­жаю­щей сре­ды, ох­ра­ны при­ро­ды и безо­пас­но­сти ядер­ных ре­ак­то­ров; в мар­те – апр. 1995 пред­се­да­тель­ст­во­ва­ла на про­во­див­шей­ся в Бер­ли­не Кон­фе­рен­ции ООН по из­ме­не­нию кли­ма­та. По­сле по­ра­же­ния ХДС на вы­бо­рах в бун­дес­таг в 1998 со­хра­ни­ла де­пу­тат­ский ман­дат , за­ня­ла пост ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря пар­тии. В 1999, во вре­мя скан­да­ла, свя­зан­но­го с вы­яв­ле­ни­ем фак­тов не­за­кон­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния пред­вы­бор­ных кам­па­ний ХДС, вы­сту­пи­ла с от­кры­тым пись­мом, в ко­то­ром при­зва­ла пар­тию ди­стан­ци­ро­вать­ся от Ко­ля. В 2000 на парт. съез­де из­бра­на пред. об­ще­гер­ман­ско­го ХДС (в по­сле­дую­щие го­ды не­од­но­крат­но пе­ре­из­би­ра­лась на этот пост). С 2002 пред. фрак­ции ХДС/ХСС в бун­дес­та­ге и ли­дер оп­по­зи­ции. Вес­ной 2003, не­смот­ря на оп­по­зи­цию внут­ри ХДС, вы­сту­пи­ла в под­держ­ку втор­же­ния США и их со­юз­ни­ков по НАТО в Ирак. По­сле вы­бо­ров в бун­дес­таг в 2005 воз­гла­ви­ла пра­ви­тель­ст­во «боль­шой коа­ли­ции» (ХДС/ХСС – Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия Гер­ма­нии). В мар­те 2006 М. пред­ло­жи­ла про­грам­му ре­форм, гл. ак­цент в ко­то­рой де­лал­ся на борь­бу с бю­ро­кра­тиз­мом, со­вер­шен­ст­во­ва­ние по­ли­ти­ки в сфе­ре нау­ки и энер­ге­ти­ки, бюд­жет­ной и фи­нан­совой сфе­рах, в во­про­сах се­мьи, рын­ка тру­да, здра­во­охра­не­ния, ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды. В ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са пра­ви­тель­ст­во М. в окт. 2008 пре­дос­та­ви­ло гос. га­ран­тии по всем де­по­зи­там, раз­ме­щён­ным в бан­ках стра­ны, что по­зво­ли­ло в це­лом ста­би­ли­зи­ро­вать си­туа­цию в бан­ков­ской сфе­ре, при­ня­ло эф­фек­тив­ные ме­ры по сти­му­ли­ро­ва­нию герм. пром-сти, пре­ж­де все­го ав­то­мо­би­ле­строе­ния. По ре­зуль­та­там вы­бо­ров в бун­дес­таг в сент. 2009 воз­гла­ви­ла коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во ХДС/ХСС – Сво­бод­ная де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия. М. – сто­рон­ник уг­луб­ле­ния ев­роп. ин­те­гра­ции, ук­ре­п­ле­ния НАТО при раз­ви­тии парт­нёр­ских от­но­ше­ний и со­труд­ни­че­ст­ва с Рос­си­ей.

Сочинения:

Das vereinte Deutschland in der Euro­päischen Union, neue Chancen für Frauen und Jugendliche. Bonn, 1994;

In unruhiger Zeit: Reden und Aufsätze aus drei Jahren deutscher Einheit. Düsseldorf; Bonn, 1994;

Der Preis des Überlebens: Gedanken und Gespräche über zu­künftige Aufgaben der Umweltpolitik. Stuttg., 1997;

Mein Weg. Hamb., 2005.