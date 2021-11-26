КУВЕЙТСКИЙ КРИЗИС 1990‒1991

Кувейтский кризис 1990—1991 (2-я война в Персидском заливе) — военный конфликт между Ираком , с одной стороны, и Кувейтом и коалицией 36 государств под руководством США — с другой.

Вызван стремлением С. Хусейна укрепить свои позиции на Ближнем Востоке после Ирано-иракской войны 1980—1988 , которая привела, помимо многочисленных человеческих жертв, к огромной внешней задолженности его страны (80 млрд долларов США). Финансировать высокотехнологичную оборонную индустрию, восстановительные работы и импорт продовольствия Ираку помогали поступления в бюджет от экспорта нефти, цена на которую, однако, снизилась за 1-е полугодие 1990 более чем на 1/4. На этом фоне Хусейн возродил территориальные претензии на кувейтские территории, обосновывавшиеся тем, что при Османской империиони входили в Басрийский вилайет, большая часть которого была впоследствии включена в пределы Королевства Ирак.

В июле Ирак направил жалобу в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), обвинив Кувейт в расхищении, при посредстве наклонно-направленного бурения, залежей с пограничного месторождения Румайла и превышении (вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами) установленных организацией квот нефтедобычи. В ходе дипломатических препирательств Багдад выдвинул к Эль-Кувейтутребования повысить нефтяные цены на 20 % по сравнению с уровнем 1989, списать часть иракского долга, оплатить незаконно выкачанную нефть и оказать Ираку (как защитнику арабского мира от агрессии Ирана) финансовую поддержку (30 млрд долларов), а также сдать ему в долгосрочную аренду под военно-морскую базу необитаемые острова Варба и Бубиян.

Отказ Хусейн расценил как недружественный акт в интересах США и в августе привел в действие 100-тысячную армию, которая, сметая со своего пути вооруженные силы (ВС) Кувейта, заняла стратегически важные пункты. Лишь кувейтская авиация успела перебазироваться в Королевство Саудовская Аравия(КСА), а национальная гвардия под командованием племянника эмира, шайхаДжабира Ааль Сабаха, пала в бою у эмирского дворца, чтобы дать Джабиру время вылететь в Эр-Рияд. «Временное правительство свободного Кувейта», под председательством Ала Х. А. аль-Хафаджи аль-Джабира, вскоре объявило о его добровольном вхождении в состав Ирака на правах 19-й провинции (лива) под названием Казима. Губернатором был назначен один из приближенных Хусейна, «Химический» Али Хасан Абд аль-Маджид. Совет безопасности (СБ) ООН незамедлительно осудил акцию Ирака, призвав его к немедленному выводу войск (резолюция № 660), что вскоре решительно поддержали СССР и Организация Исламская конференция (ныне Организация исламского сотрудничества ). К Багдаду применили экономические санкции, морскую и воздушную блокаду.

Иракцы овладели стратегическими запасами продовольствия и медикаментов и, захватив контроль над СМИ, развернули пропагандистскую кампанию вокруг «освобождения» Кувейта от «тирании», но подавляющее большинство кувейтцев сохранило лояльность Джабиру Ааль Сабаху, который создал в Эт-Таифе (КСА) правительство в изгнании. Из эмирата бежали около 300 тыс. жителей (коренные кувейтцы — в основном в КСА), тысячи гражданских лиц были арестованы, похищены (600, из них трупы почти 400 были обнаружены в братских могилах на территории Ирака) или казнены (1000).

Саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) провел резолюции, одобрявшие использование иностранных вооруженных сил для предотвращения аннексии, что создало юридический базис для сотрудничества ее членов с Лондоном и Вашингтоном. Хусейн в ответ поставил в качестве условия вывода своей армии из Кувейта эвакуацию Армии обороны Израиля(ЦАХАЛ) из Сектора Газа и с Зап. берега реки Иордан (включая Иерусалим) и выход сирийских ВС из Ливана. Эта увязка получила поддержку среди многих палестинских лидеров, в том числе в Организации освобождения Палестины (ООП), но США отвергли ее, а Хусейн, несмотря на череду миссий в Ирак во главе с мировыми лидерами, оставался непреклонен. Его отказ выполнить требования побудил СБ ООН принять резолюцию № 678, которая санкционировала начало военно-воздушной и наземной операции по изгнанию иракских ВС из Кувейта.

В ноябре США заявили, что удвоят личный состав своих ВС в зоне Залива (с 200 тыс. до 400 тыс.), чем создали оптимальный наступательный перевес сил, но Дж. Г. Бушпредоставил Хусейну отсрочку для эвакуации своих сил из Кувейта до января 1991. После провала нескольких раундов переговоров, первоначально двусмысленная позиция Белого дома в отношении происходящего сменилась решимостью действовать силой. Азиз С. Нуман, сменивший Али Хасана Абд аль-Маджида, распорядился взять в заложники находившихся на территории княжества иностранных туристов и всех граждан стран Запада, из которых планировалось устроить живой щит на гражданских и военных объектах, наиболее уязвимых для бомбардировок. В декабре лидер Ирака все же согласился освободить их, но коалиция 29 наций уже развернула свои контингенты для защиты КСА в операции «Щит пустыни». Наиболее значительными из них, после американского и британского, были саудовский, египетский и сирийский, а также французский — дивизия «Даге».

В январе 1991, по решению СБ ООН, коалиция, состав которой вырос до 34 стран, силами общей численностью в полмиллиона личного состава сухопутных, военно-воздушных (ВВС) и военно-морских (ВМС) сил, перешла к операции «Буря в пустыне». Англо-американские ВВС (под общим командованием генерала Н. Шварцкопфа), базировавшиеся в Турции (правительство которой встало на сторону коалиции, несмотря на нежелание большинства населения вступать в конфликт) и КСА, подвергли массированным бомбардировкам позиции иракцев, коммуникации, средства ПВО, нефтеперерабатывающие комплексы в обеих странах, после чего коалиционные ВС перешли в широкомасштабное наступление. К. к. стал первой «войной в прямом эфире», за ходом которой (от вылета бомбардировщиков на задание до падения бомб на объекты) следили телезрители всей планеты. Ответный обстрел иракскими ракетами «Скад» Тель-Авива сопровождался крупными разрушениями и отдельными жертвами, но Израиль воздержался от возмездия, которое угрожало бы сотрудничеству коалиции с арабскими союзниками, и удовольствовался принятием материальной компенсации и поставками из США противоракетных систем «Пэтриот» для перехвата «Скадов». Иракские ракетные войска наносили удары и по КСА, границы которой также не раз пересекали наземные силы Хусейна. Стремясь вырваться из международной изоляции, Багдад предложил серьезные уступки по вопросу о границе на Шатт-эль-Арабе Тегерану, который, однако, на протяжении всего К. к. хранил нейтралитет, ограничившись обменом военнопленными с Ираком и предоставлением убежища более чем 120 его боевым самолетам.

В феврале после еще одного ультиматума, объявленного Дж. Бушем, «Буря в пустыне» завершилась восстановлением власти Ааль Сабах и выходом коалиционных войск в Южн. Ирак, что вынудило Хусейна признать ранее изданные резолюции ООН. В марте представители Ирака, США и КСА подписали соглашение о прекращении огня. В апреле резолюция № 687 СБ ООН предписала Ираку уважать нерушимость иракско-кувейтской границы, ликвидировать все имеющиеся на его территории запасы оружия массового уничтожения и промышленные мощности по его производству, а также компенсировать прямые потери Кувейта от агрессии.

При отступлении иракские военные разграбили или сожгли почти все гражданские объекты, разрушив инфраструктуру и повредив более 730 нефтяных скважин, из которых более 600 они подожгли: 950 тыс. куб. м горючего, выгорев, вызвали беспрецедентное загрязнение окружающей среды. Мазутные озера общим объемом до 7,9 млн куб. м покрыли 5 % кувейтской территории, порядка 1,7 млн куб. м вытекло в Залив, 15,3 млн куб. м (2 % запасов сырой нефти в стране) выгорело еще до начала централизованных работ по тушению пожаров. Для предотвращения катастрофы и преодоления ее последствий понадобились срочные и затратные меры: только на тушение возгораний горюче-смазочных материалов ушло 9 месяцев, а восстановление колодцев и общей инфраструктуры заняло два года, что предполагало вложения на сумму порядка 50 млрд долларов. Общий ущерб экономике Кувейта оценивался в 100 млрд долларов. Превращение юга Ирака в главный театр военных действий также сопровождалось значительными разрушениями гражданских объектов и десятками тысяч жертв среди мирного населения.

В вознаграждение за боевые усилия коалиционные силы получили около 17 млрд долларов от Эль-Кувейта. Отказавшись от прежней концепции опоры на собственные возможности и помощь непосредственных соседей, эмират для гарантии своей безопасности в 1991 заключил соглашения о военном сотрудничестве с Великобританией (февраль), Францией (август) и США (сентябрь, сроком на 10 лет). Российская Федерация подписала соответствующее соглашение с эмиратом в декабре 1993.

К. к. привел к поляризации арабских режимов и политических движений Зап. Азии, которая противопоставила Кувейт и КСА Ираку, Иорданиии ООП. На волне повальных арестов проиракских элементов в эмирате более 400 тыс. палестинцев, под предлогом их лояльности оккупантам, депортировали в Иорданию (общая сумма потерянного ими и конфискованного у них имущества достигла 8 млрд долларов; сотни подверглись пыткам или физической ликвидации). Вследствие невыполнения правительством Хусейна требований ООН санкционный режим сохранялся вплоть до оккупации Ирака коалиционными силами во главе с США и Великобританией в марте — апреле 2003.

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