КОК ВИМ

Кок (нидерл. Kok), Вим (Виллем) (род. 29.09.1938, Бергамбахт) — нидерландский политический и государственный деятель.

В 1958 окончил университет Нейенроде по специальности бизнес-администрирование, служил в армии, в 1959—1961 — сотрудник небольшой торговой компании в Амстердаме. В 1961 стал членом Партии труда (ПТ) и Нидерландского объединения профсоюзов (НОП). В НОП прошел путь от помощника международного представителя Строительного союза НОП (1961—1965) до поста председателя НОП (1973—1976). В январе 1976 — сентябре 1985 — председатель Федерации нидерландских профсоюзов, один из разработчиков и проводников в жизнь Вассенарского соглашения 1982, заключенного между ФНП, правительством и предпринимателями. Это было началом развития так называемой польдерной модели, воплощавшей в жизнь «подход консенсуса» (прежде всего между социальными партнерами и правительством).

В июне 1986 — ноябре 1989 — депутат нижней палаты Генеральных штатов от ПТ, 21 июля 1986 сменил на посту лидера ПТ Й. ден Ойла. По результатам парламентских выборов 1989 ПТ получила достаточно голосов, чтобы вновь войти в правительственную коалицию. В третьем коалиционном (партия Христианско-демократический призыв и ПТ) кабинете Р. Любберса К. занял пост вице-премьера и министра финансов (7 ноября 1989 — 22 августа 1994). После того как на парламентских выборах в мае 1994 ПТ лидировала в коалиции (ПТ, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) и «Демократы-66»), К. занял пост премьер-министра Нидерландов и министра общих дел (22 августа 1994 — 3 августа 1998). По итогам выборов мая 1998 был сформирован второй кабинет К. (3 августа 1998 — 22 июля 2002), в который вошли представители тех же партий. Одним из ключевых моментов, способствовавших 8-летнему союзу партий так называемой фиолетовой коалиции (названа по смешению цветов логотипов партий — красного (ПТ) и синего (НПСД); нидерл. Paars I и Paars II), стал стиль руководства К. и его прагматичный подход, нацеленный на диалог и поиск компромиссных решений в интересах страны. На посту главы кабинета К. удалось добиться многого: создание благоприятных условий на рынке труда и бизнес-климата ускорили темпы экономического развития страны, Нидерланды были провозглашены лучшей в мире страной для размещения офисов и представительств зарубежных компаний, стали привлекательны в фискальном отношении, возросла активность нидерландских инвесторов за рубежом. В сфере внутренней политики положительными моментами являлись сокращение дефицита государственного бюджета, государственного долга и налогов, значительное снижение уровня безработицы, рост занятости женщин и молодежи. В декабре 2001 К. оставил пост лидера ПТ.

16 апреля 2002, за месяц до окончания срока полномочий второй кабинет К. в полном составе ушел в отставку по причине начавшейся в стране острой дискуссии о действиях нидерландского батальона миротворческих сил ООН, оказавшегося неспособным предотвратить массовые убийства боснийцев-мусульман в Сребренице в 1995. В выступлении перед депутатами парламента К. заявил, что Нидерланды, являясь членом международного сообщества и играя в то время важную роль в Боснии, разделяют политическую ответственность за невозможность предотвратить трагедию в Сребренице и обеспечить защиту людей в зоне безопасности. К. принял решение уйти в отставку и был поддержан другими министрами. Принятие премьер-министром на себя политической ответственности не только за два своих кабинета, но фактически и за кабинет Р. Любберса, в котором он занимал пост вице-премьера и который в 1993 принял решение о направлении миротворческого воинского контингента в Боснию, было воспринято в Нидерландах как мужественный шаг.

С апреля 2003 К. — государственный министр, в 2003—2004 возглавлял группу экспертов, занимавшихся анализом выполнения Лиссабонской стратегии Европейского союза ; в 2009—2013 — президент Мадридского клуба (организации бывших глав государств и правительств). Входит в руководство целого ряда корпораций.

Лит.: Nypels F., Tamboer K. Wim Kok: vijftien jaar vakbeweging. Amsterdam, 1985; Klein P., Kooistra R. Wim Kok: het taaie gevecht van een polderjongen. Amsterdam, 1998. Tromp J., Verhoeff B. De lange mars van Wim Kok. Amsterdam, 2002; Rooij P. de, Velde H. te. Met Kok. Over veranderend Nederland. Amsterdam, 2005.