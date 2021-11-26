КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших вузов и научно-исследовательских центров США.

Ос­но­ван в 1868 году в Ок­лен­де (штат Ка­ли­форния) при слия­нии ча­ст­но­го кол­лед­жа и государственного кол­лед­жа сельского хозяйства, гор­но­руд­ных и тех­нических (ме­ха­нических) на­ук. Калифорнийский университет объ­единя­ет (2007 год) 10 кам­пу­сов (свыше 214 тыс. сту­ден­тов), ка­ж­дый из ко­то­рых фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся са­мо­сто­ятельным спе­циа­ли­зированным ву­зом: в Берк­ли (1868 год), Сан-Фран­ци­ско (1873 год), Лос-Анд­же­ле­се (1881 год), Сан­та-Бар­ба­ре (1891 год; современный ста­тус с 1944 год), Дей­ви­се (1905 год), Ри­вер­сай­де (1907 год; современный ста­тус с 1959 года), Сан-Дие­го (1909 год; современный ста­тус с 1960 года), Сан­та-Кру­се (1965 год), Эр­ви­не (1965 год), Мер­се­де (2005 год).

Управ­ле­ние уни­вер­си­тет­ской си­сте­мой осу­ще­ст­в­ля­ет Со­вет ре­ген­тов, часть ко­то­рых на­зна­ча­ет­ся гу­бер­на­то­ром шта­та. В со­ста­ве уни­вер­си­те­тов свыше 60 НИИ, цен­тров и ла­бо­ра­то­рий, в т. ч. Ка­ли­фор­ний­ский институт на­но­си­стем (CNSI), Институт тео­ре­тической фи­зи­ки имени Ф. Кав­ли, Институт гло­баль­ных кон­флик­тов и взаи­мо­дей­ст­вия, Институт гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний, Институт океа­но­ло­гии, Институт океа­но­гра­фии имени Скрип­п­са, Шко­ла биз­не­са В. А. Хаа­за (соз­да­на в 1898 году как од­на из пер­вых в США школ по под­го­тов­ке спе­циа­ли­стов для внеш­ней тор­гов­ли), Институт сла­вян­ских, восточно-ази­атских и ев­ро-ази­ат­ских ис­сле­до­ва­ний, Центр по изу­че­нию раз­ви­ваю­щих­ся на­ций; 5 медицинских цен­тров, об­сер­ва­то­рия, свыше 100 кол­лед­жей, ху­дожественные га­ле­реи, му­зеи (ху­дожественный, ес­тественной ис­то­рии, ан­тро­по­ло­гический, эн­то­мо­ло­гический, па­лео­нто­ло­гический, зоо­ло­ги­че­ский), бо­та­нический сад.

Калифорнийский университет в Берк­ли осу­ще­ст­в­ля­ет ру­ко­во­дство круп­ней­ши­ми ла­бо­ра­то­рия­ми, за­ни­маю­щи­ми­ся раз­ра­бот­кой ядер­ных тех­но­ло­гий (смотрите Атомная энергетика ), - Берк­ли­ев­ской на­цио­наль­ной ла­бо­ра­то­ри­ей, На­цио­наль­ной ла­бо­ра­то­ри­ей имени Э. Ло­урен­са в Ли­вер­мо­ре и Лос-Ала­мос­ской на­цио­наль­ной ла­бо­ра­то­ри­ей Министерства энер­ге­ти­ки США. В Калифорнийском университете соз­дан пер­вый в ми­ре цик­ло­трон, по­лу­чен ряд транс­ура­но­вых эле­мен­тов, соз­дан (совместно с кор­по­ра­ци­ей INTEL) пер­вый в ми­ре гиб­рид­ный крем­ние­вый ла­зер, ис­сле­до­ван ан­ти­про­тон; объ­яс­не­ны про­цес­сы, ле­жа­щие в ос­но­ве фо­то­син­теза, раз­ра­бо­та­на про­ти­во­по­лио­мие­лит­ная вак­ци­на и др.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и вы­пу­ск­ни­ков Калифорнийского университета свыше 30 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии , в т. ч.: фи­зи­ки Г. Т. Си­борг, Э. М. Мак­мил­лан, Э. О. Ло­уренс, Д. Дж. Гросс, Ч. Х. Та­унс, Дж. Смут, фи­зи­ко­хи­мик У. Ф. Либ­би; ге­не­тик Дж. Ле­дер­берг; био­хи­ми­ки С. Пру­зи­нер, И. Ро­уз, П. Бой­ер; ви­ру­со­ло­ги Дж. М. Би­шоп, Х. Вар­мус; эко­но­ми­сты Г. Мар­ко­виц, Ф. Кюд­ланд, К. Грейнд­жер, Дж. Акер­лоф.

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