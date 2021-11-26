КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - один из крупнейших вузов и научно-исследовательских центров США.
Основан в 1868 году в Окленде (штат Калифорния) при слиянии частного колледжа и государственного колледжа сельского хозяйства, горнорудных и технических (механических) наук. Калифорнийский университет объединяет (2007 год) 10 кампусов (свыше 214 тыс. студентов), каждый из которых фактически является самостоятельным специализированным вузом: в Беркли (1868 год), Сан-Франциско (1873 год), Лос-Анджелесе (1881 год), Санта-Барбаре (1891 год; современный статус с 1944 год), Дейвисе (1905 год), Риверсайде (1907 год; современный статус с 1959 года), Сан-Диего (1909 год; современный статус с 1960 года), Санта-Крусе (1965 год), Эрвине (1965 год), Мерседе (2005 год).
Управление университетской системой осуществляет Совет регентов, часть которых назначается губернатором штата. В составе университетов свыше 60 НИИ, центров и лабораторий, в т. ч. Калифорнийский институт наносистем (CNSI), Институт теоретической физики имени Ф. Кавли, Институт глобальных конфликтов и взаимодействия, Институт гуманитарных исследований, Институт океанологии, Институт океанографии имени Скриппса, Школа бизнеса В. А. Хааза (создана в 1898 году как одна из первых в США школ по подготовке специалистов для внешней торговли), Институт славянских, восточно-азиатских и евро-азиатских исследований, Центр по изучению развивающихся наций; 5 медицинских центров, обсерватория, свыше 100 колледжей, художественные галереи, музеи (художественный, естественной истории, антропологический, энтомологический, палеонтологический, зоологический), ботанический сад.
Калифорнийский университет в Беркли осуществляет руководство крупнейшими лабораториями, занимающимися разработкой ядерных технологий (смотрите Атомная энергетика), - Берклиевской национальной лабораторией, Национальной лабораторией имени Э. Лоуренса в Ливерморе и Лос-Аламосской национальной лабораторией Министерства энергетики США. В Калифорнийском университете создан первый в мире циклотрон, получен ряд трансурановых элементов, создан (совместно с корпорацией INTEL) первый в мире гибридный кремниевый лазер, исследован антипротон; объяснены процессы, лежащие в основе фотосинтеза, разработана противополиомиелитная вакцина и др.
Среди преподавателей и выпускников Калифорнийского университета свыше 30 лауреатов Нобелевской премии, в т. ч.: физики Г. Т. Сиборг, Э. М. Макмиллан, Э. О. Лоуренс, Д. Дж. Гросс, Ч. Х. Таунс, Дж. Смут, физикохимик У. Ф. Либби; генетик Дж. Ледерберг; биохимики С. Прузинер, И. Роуз, П. Бойер; вирусологи Дж. М. Бишоп, Х. Вармус; экономисты Г. Марковиц, Ф. Кюдланд, К. Грейнджер, Дж. Акерлоф.