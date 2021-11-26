ИОАНН ПАВЕЛ II (лат. Ioannes Paulus), Кароль Юзеф Войтыла (польск. Karol Jozef Wojtyła)
Папа Римский, политический и общественный деятель.
Родился в небогатой семье отставного офицера, 3-й ребёнок. Начальное гимназич. образование получил в родном городе. Летом 1938 вместе с отцом переехал в Краков, где поступил в Ягеллонский ун-т; изучал польск. лит-ру и филологию, лингвистику, философию. Значит. внимание уделял изучению европ. языков, впоследствии свободно владел англ., нем., франц., исп., португ., итал., рус., укр. и др. языками. Совмещал учёбу в ун-те с работой библиотекаря. Тогда же вступил в эксперим. театральную «Студию-38». Во время нем. оккупации, после закрытия Ягеллонского ун-та, работал в ресторане (с кон. 1939), продолжая образование (брал частные уроки и занимался самоподготовкой). С осени 1940 работал в каменоломнях близ Кракова, а также на химич. произ-ве. В 1942 поступил на курсы подпольной Краковской духовной семинарии, руководимой архиеп. Кракова кардиналом Адамом Стефаном Сапегой. Тогда же стал одним из инициаторов создания действовавшего подпольно Рапсодического театра. В авг. 1944 сумел избежать депортации мужского населения Кракова (т. н. чёрный понедельник), предпринятой гестапо для предотвращения в городе восстания, подобного начавшемуся в Варшаве. Из соображений безопасности вместе с др. семинаристами был переведён кардиналом Сапегой в Краковское епархиальное управление, где проработал до конца 2-й мировой войны. В нояб. 1946 кардиналом Сапегой рукоположен в пресвитеры, направлен в Рим для продолжения богословского образования в Папском ун-те Св. Фомы Аквинского (ун-т «Ангеликум»). В 1948 там же защитил докторскую дис. «Учение о вере в сочинениях св. Иоанна Креста» («Doctrina de fide apud S. Joannem a Cruce»), по произведениям исп. мистика 16 в., реформатора ордена кармелитов. В диссертации особое внимание уделил проблематике личностного осмысления мистич. опыта встречи человека с Богом. Летом 1948 вернулся в Польшу, был назначен помощником настоятеля прихода в Неговице. В авг. 1949 переведён в Краков. В 1953 защитил на богословском ф-те Ягеллонского ун-та дис. «Оценка возможности создания христианской этики на основе системы Макса Шелера» («Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera»), став доктором морального богословия; преподавал нравственное богословие и этику в Краковской духовной семинарии, в Ягеллонском ун-те, в Люблинском католич. ун-те. В июле 1958, по решению папы Римского Пия XII, назначен епископом-помощником Краковской митрополии, в сент. 1958 рукоположен в сан титулярного епископа Омби. Принимал активное участие в сессиях Ватиканского II собора как один из самых молодых его участников. Сыграл значительную роль в подготовке пастырской конституции «Gaudium et spes» и декларации о религиозной свободе «Dignitatis humanae». В янв. 1964, по решению папы Римского Павла VI, возведён в сан архиепископа и митрополита Краковского, в июне 1967 – в кардиналы. Исполнял обязанности вице-президента Польск. епископской конференции, член постоянного секретариата Синода епископов Римско-католич. церкви. После окончания II Ватиканского собора был одним из осн. участников подготовки Краковского Синода (1972) для осуществления программы реформ в русле аджорнаменто, участником епископских Синодов 1971, 1974 и 1977, Евхаристич. конгресса в Филадельфии (1976). В Польше деятельность кардинала К. Войтылы стала продолжением (в более совр. формах) пастырского курса, проводившегося кардиналом С. Вышиньским, способствовала активизации постсоборного диалога между Церковью и польск. интеллектуальными кругами. Избран на папский престол в окт. 1978 при поддержке кардинала Франца Кёнига и др. (изначально склонялись к поддержке кардинала Сири как компромиссной фигуры). И. П. II – первый славянин на рим. кафедре, первый папа-неитальянец с 1523. Считал себя продолжателем политики пап Иоанна XXIII и Павла VI. Девизом понтификата избраны слова «Totus Tuus» – «Весь Твой», т. е. полностью принадлежащий Деве Марии. 13.5.2005, по представлению кардинала Камилло Руини, папа Римский Бенедикт XVI одобрил диспенсацию пятилетнего срока со дня смерти, необходимого процессуально для начала процедуры канонизации, чем фактически начал процедуру причисления И. П. II к лику блаженных.
Внутрицерковная, социальная и гуманитарная политика. В сфере внутрицерковной политики продолжал курс на обновление католич. церкви в духе решений II Ватиканского собора. Обнародовал новый Кодекс канонич. права (Codex Iuris Canonici, 1983), учредил Папскую комиссию по его интерпретации (1984), впервые утвердил Кодекс канонов вост. церквей (1990), впервые после Тридентского собора издал новый Катехизис католич. церкви (1992), осуществил реформу Рим. курии (1988). Всего за время понтификата обнародовал 14 энциклик, 15 апостольских обращений, 11 апостольских конституций и 45 апостольских посланий. Опубликованием И. П. II буллы «Incarnationis mysterium» (нояб. 1998) и апостольского послания «Tertio Millesimo Adveniente» (нояб. 1994) положено начало подготовки к празднованию юбилейного 2000 года. В окт. 2002 апостольским посланием «Rosarium Virginis Mariae» реформировал молитву Розария, включив в неё 5 новых «светлых» тайн. В июне 2000 И. П. II поручил префекту Конгрегации вероучения кардиналу Й. Ратцингеру (будущий папа Бенедикт XVI) обнародовать хранившееся долгое время в секрете одно из пророчеств Фатимского явления Богородицы, связанных с грядущими судьбами мира, – «Третью фатимскую тайну», снабдив издание необходимыми богословскими комментариями о роли и значении частных откровений и пророчеств в истории и учении Церкви.
Бо́льшая часть позиций социального учения католич. церкви 1980-х – нач. 1990-х гг. (папские энциклики «Laborem exercens», «Sollicitudo rei socialis», «Centesimus annus») представляет собой богословско-этич. критику коммунистич. и капиталистич. обществ. Аспекты социальной этики, отношение к труду, оценка социализма и капитализма в свете экономич. и социальной доктрины Церкви были даны И. П. II в энциклике «Laborem exercens», написанной во многом под влиянием лозунгов, выдвинутых польск. профсоюзным движением «Солидарность». Согласно энциклике, человеческий труд является ключом ко всему социальному вопросу (раздел 3). Человек работает, выполняет разл. действия, относящиеся к процессу производства, именно потому, что он – человек – личность. Независимо от объективного содержания этих действий все они должны помогать человеку реализовать его человеческую природу и присущее ему в силу этой природы призвание стать личностью (раздел 6). Подобное понимание труда констатирует приоритет духовного измерения в устроении как личности, так и общества. Помимо этого, была высказана мысль о коммунизме как форме гос. капитализма. Выражая поддержку населению беднейших стран в борьбе за социальную справедливость, И. П. II в то же время подверг критике положения т. н. теологии освобождения, подчёркивая, что борьба против разл. видов социального и политич. подавления должна сохранять духовные приоритеты и пониматься как основанное на этич. критериях движение, вдохновляемое Евангелием, а не как неизбежный продукт классовых конфликтов, интерпретируемых в марксистских категориях историч. развития. В энциклике «Centesimus annus» И. П. II поставлен вопрос о том, является ли капитализм после крушения коммунизма единственной социальной системой, которой должны придерживаться страны, желающие восстановить и модернизировать свою экономику. Согласно энциклике, если под капитализмом понимается неолиберальная модель глобализации с жёсткой капиталистич. идеологией, не регулируемой системой свободного рынка и культурой массового консумеризма, то не является. Если же капитализм представляется как модель «демократических обществ, вдохновлённых социальной справедливостью», с рыночной экономикой, регулируемой правом и сдерживаемой профсоюзами и культурой солидарности, то является. В энциклике «Sollicitudo rei socialis» И. П. II сформулировал понятие «выбор в пользу бедных», или «преимущественная любовь к бедным». К работе в сфере гуманитарного служения были призваны также многочисл. благотворит. учреждения Святого престола, учреждённые И. П. II: Социальный фонд помощи пострадавшим от засухи, поддерживающий программы борьбы с пустынями (1984), фонд «Populorum Progressio» (1992) для помощи беднейшим странам Африки и Лат. Америки.
В целях защиты и поддержки христианской концепции семьи и брака И. П. II учреждены Папский исследовательский ин-т семьи и брака при Латеранском ун-те (1982), Папский совет по делам семьи (1983), обнародована Декларация прав семьи (1983), подкреплённая особым документом Конгрегации вероучения «Donum vitae» (сент. 1987) об уважении к зарождающейся человеческой жизни. Начиная с 1994 по инициативе И. П. II регулярно (один раз в 3 года) проводятся междунар. конгрессы по проблемам семьи. Неизменность католич. вероучения относительно ценности и неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти И. П. II подтвердил в энциклике «Evangelium vitae» (март 1995). Значит. место в посланиях понтифика отведено разъяснению роли женщины в системе традиц. христианских нравственных и этич. ценностей. Вместе с проповедью о достоинстве женщины и напоминанием о том, что образцом для неё является Сама Богородица, в них в то же время утверждается, что Церковь не обладает властью рукополагать женщин в священный сан, чего добиваются те, кто отстаивают ложно понимаемое равенство и руководствуются т. н. феминистич. богословием.
В течение понтификата И. П. II канонизированы 482 святых. В их числе – монахиня-кармелитка Эдит Штайн (вместе со святыми Екатериной Сиенской и Бригиттой Шведской провозглашена небесной покровительницей Европы), польск. монахиня Фаустина Ковальска (основываясь на частных откровениях, запечатлённых в её дневнике, был установлен общецерковный католич. праздник Божиего Милосердия, отмечающийся с 2000 во 2-е воскресенье по Пасхе). За этот же период было беатифицировано 1338 чел., среди которых папы Римские Пий IX (1846–78; беатифицирован в сент. 2000) и Иоанн XXIII (сент. 2000), Франсишку и Жасинта Марту, удостоившиеся Фатимского явления Богородицы, Тереза Калькуттская (мать Тереза; окт. 2003).
Внешнецерковная политика. Считая экуменизм путём единения христиан и знамением времени, предпринял ряд шагов по преодолению доктринальных разногласий между католич. церковью и др. христианскими церквами и общинами.
Следуя положениям декларации II Ватиканского собора «Nostra aetate» об отношении католич. церкви к нехристианским конфессиям, И. П. II с начала своего понтификата прилагал усилия для развития диалога с представителями иудаизма, ислама и др. религий. Об этом свидетельствует в т. ч. папский визит в Рим. синагогу (апр. 1986) и организация молитв за мир (Ассизи, 1986, 1993, 2002) с участием представителей нехристианских конфессий. В 1998 Святым престолом обнародован документ «We Remember: The Reflection on the Soach», посвящённый трагич. судьбе евр. народа, подвергшегося геноциду в годы Второй мировой войны.
На торжествах, посвящённых 1000-летию Крещения Руси, присутствовала представительная ватиканская делегация во главе с гос. секретарём кардиналом А. Казароли. Делегация была принята генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым, которому было передано послание И. П. II с выражением надежды на нормализацию отношений между Святым престолом и СССР. Положительный ответ М. С. Горбачёва на послание папы заложил основу для их встречи в Ватикане в дек. 1989, которая стала переломным моментом как в истории дипломатич. контактов России со Святым престолом на совр. этапе, так и в процессе возрождения католич. церкви в СССР. Дальнейшему развитию междунар. отношений между Святым престолом и Россией способствовали встречи И. П. II с президентами Б. Н. Ельциным, В. В. Путиным. В апр. 1991 И. П. II издан офиц. документ о восстановлении структур католич. церкви в России, Белоруссии и Казахстане.
Философско-богословское наследие.
Религ. и социальная философия И. П. II носит черты персонализма. Так, структуру человеческой личности выражают два её осн. элемента: самосознание и свобода, проявляющаяся в способности самоопределения. По мнению понтифика, подлинная свобода руководствуется истиной, которая определяет границы присущей человеку автономности. Познание истины, являющейся с этич. точки зрения нормой нравственного закона, позволяет человеку быть свободным и вместе с тем реализоваться как личности. Цель культурной деятельности – всестороннее и гармоничное развитие личности. Поэтому принципиально важно создание здоровой в нравственном смысле культуры, фундамент которой – абсолютные ценности (истина, благо, священное, прекрасное), противостоящие «цивилизации смерти» – разрушению семейных ценностей, эгоизму, потребительскому отношению к жизни, абортам, эвтаназии, терроризму.
Гл. принципом, положенным в основу богословия И. П. II, является христоцентризм, который носит характер, с одной стороны, методологический (отношение ко Христу как полноте истины о Боге и человеке), с другой – предметный (тайна Христа как постоянный объект созерцания Церкви, центр её жизни и веры). Обращая особое внимание на то, что Бог – Творец Вселенной – являет Себя как Отец, «богатый милосердием», понтифик связывает веру в распятого Сына с верой в милосердие Отца; важнейшее следствие этого – вера в существование Любви, которая сильнее зла. Гл. тезисом богословской антропологии, развивавшимся понтификом, является убеждение, что человека невозможно принять до конца без Христа. То, что Бог дал человечеству Своего Единородного Сына в качестве Искупителя, подтверждает, насколько велика для Бога ценность человека. Концепция человека как образа Божия приводит И. П. II к выводу, что человек призван приносить себя как бескорыстный дар др. личности и, в свою очередь, принимать в дар личность др. человека, создавая т. о. неразрывный союз и взаимную причастность личностей. В области нравственного и этич. богословия И. П. II развил концепцию человека как «свидетеля истины» и абсолютной ценности человеческой жизни. Экклезиология И. П. II имеет христоцентрический характер и вместе с тем тесную связь с мариологией. Дева Мария является прообразом Церкви, Новой Евой (будучи матерью Христа – Нового Адама), Матерью Церкви (как Матерь Искупителя); Она сопровождает Церковь в «странствовании к вере». Церковь – это единое целое, в котором сосуществуют и взаимодополняют друг друга разл. призвания. Священники призваны осуществлять пастырское служение, связанное со священной властью в силу таинства священства. В то же время миряне не пребывают в состоянии «пассивного обладания верой», но благодаря своему состоянию крещёных участвуют – каждый в присущей ему мере – в едином и общем священстве Христа, Его священническом, пророческом и царственном служении. Важная тема в экклезиологии И. П. II – экуменизм, трактуемый как общехристианское стремление к возвращению к истокам веры.
Литературное наследие.
И. П. II – автор значит. лит. наследия. Первым поэтич. циклом К. Войтылы были, вероятнее всего, неопубликованные «Бескидские баллады» («Ballady beskidzkie»). В 1939 был подготовлен лирич. сб. «Славянская книга» («Księga słowiańska»), в котором традиц. ритмика и рифмовка сочетаются с элементами фольклора жителей польск. Бескид. И. П. II опубликовал ряд стихотв. произведений: «Песнь о Боге сокрытом» («Pieśń o Bogu ukrytym», 1946), «Песнь о блеске воды» («Pieśń o blasku wody», 1950), «Мысль – удивительное пространство» («Myśl jest przestrzenią dziwną », 1952), «Каменоломня» («Kamieniołom», 1957), «Размышления о смерти» («Rozważanie o śmierci», 1975), «Римский триптих» («Tryptyk Rzymski», 2003) и др. Лирическое «я» автора отражает его филос. взгляды (активный персонализм, стремление к большей свободе и т. д.). Особенно сильна связь поэзии К. Войтылы с христианской мистич. лит-рой, прежде всего с сочинениями Иоанна Креста. В центре внимания поэзии Войтылы – человек, живущий и действующий в обществе, его труд, отношения с др. людьми. Важную роль играет тема родины, рассматриваемой и как ближайшее окружение человека, с детства формирующее его психику, и как родной край, и как универсальная община – Церковь, и, наконец, как небесная Отчизна, к которой стремится христианин.
В первые послевоенные годы К. Войтыла создал своё самое значит. драматич. произведение – «Брат нашего Бога» («Brat naszego Boga», опубл. в 1979, экранизировано К. Занусси в 1997), гл. героем которого является ныне причисленный к лику святых Альберт Хмелёвский. Лит. псевдонимы, использовавшиеся И. П. II, – Анджей Явень, Станислав Анджей Груда, Пётр Явень.
Сочинения:
Сочинения. М., 2003. Т. 1–2.
Иллюстрация:
Иоанн Павел II. Фото. Кон. 20 в. Архив БРЭ.
Автор статьи: священник Н. Дубинин.