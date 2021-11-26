ГАННЕТТ

ГАННЕТТ - ме­диа­кон­церн.

Штаб-квар­ти­ра в городе Мак-Лейн (штат Вир­ги­ния, США ). Ос­но­ван в 1906 году Ф.Э. Ган­нет­том (1876-1957 годы). Рас­про­стра­ня­ет пе­чат­ную и ви­део­про­дук­цию в США, Ка­на­де , Ве­ли­ко­бри­та­нии , Гер­ма­нии, Бель­гии и других стра­нах. Круп­нейший га­зет­ный из­да­тель в США, вы­пус­ка­ет 91 еже­днев­ную га­зе­ту, вклю­чая «USA Today», и около 1 тысячи других пе­рио­дических из­да­ний (об­щий еже­днев­ный ти­раж из­да­ний «Ганнетт» в США около 7,6 млн ко­пий, 2004 год). Фи­ли­ал «Ганнетт» в Ве­ли­ко­бри­та­нии - «News­quest» - вы­пус­ка­ет 17 еже­днев­ных га­зет и свыше 300 других пе­рио­дических из­да­ний (об­щий еже­не­дель­ный ти­раж 10,1 млн ко­пий). «News­quest» - один из са­мых круп­ных из­да­телей ре­гио­наль­ной прес­сы в Ве­ли­ко­бри­та­нии. «Ганнетт» вла­де­ет и управ­ля­ет 21 те­ле­ви­зи­он­ной стан­ци­ей в США. Ка­ж­дая из них име­ет собств. веб-сайт, рас­про­стра­няю­щий но­во­сти, раз­вле­кательные про­грам­мы, рек­лам­ную про­дук­цию, ори­енти­ро­ван­ные на ме­ст­ную ау­ди­то­рию. В декабре 2005 года на всех веб-сай­тах «Ганнетт» бы­ло за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но поч­ти 21 млн по­се­ти­те­лей. До­ходы ком­па­нии в 2005 году со­ста­ви­ли 7,6 млрд долларов. «Ганнетт» пре­дос­тав­ля­ет ра­бо­ту около 52,6 тысячам человек (2005 год).

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