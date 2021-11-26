ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ - крупнейшее интеграционное объединение европейских государств.

В ЕС вхо­дят 27 го­су­дарств (по со­стоя­нию на 1 января 2007 года), в том числе с за­мор­ски­ми тер­ри­то­рия­ми, на­хо­дя­щи­ми­ся в других ча­стях све­та. Пло­щадь ЕС со­став­ляет 4 млн. 317 тысяч км2, на­се­ле­ние - 492,8 млн. человек.

До­го­вор об об­ра­зо­ва­нии Ев­ро­пей­ско­го сою­за был под­пи­сан в Маа­ст­рих­те (1992; смотри Маа­ст­рихт­ский до­го­вор ). Со­глас­но до­го­во­ру, ЕС уч­ре­ж­дал­ся на ос­но­ве Ев­ро­пей­ских со­об­ществ (два из них дей­ст­ву­ют в со­ста­ве ЕС, об­ра­зуя пер­вую опо­ру), до­пол­нен­ных об­щей внеш­ней по­ли­ти­кой и по­ли­ти­кой безо­пас­но­сти (вто­рая опо­ра) и со­труд­ни­че­ст­вом в об­лас­ти юс­ти­ции и внутренних дел (тре­тья опо­ра). Эта струк­ту­ра по­лу­чи­ла на­име­но­ва­ние «сис­те­мы трёх опор». Ам­стер­дам­ский до­го­вор (1997) за­кре­пил соз­да­ние про­стран­ст­ва сво­бо­ды, де­мо­кра­тии и за­кон­но­сти; сфор­ми­ро­вал спе­циа­ли­зированный ме­ха­низм за­щи­ты де­мо­кра­тических ус­то­ев и прин­ци­пов, пре­ду­смат­ри­ваю­щий воз­мож­ность на­ло­же­ния санк­ций на го­су­дар­ст­во, их на­ру­шаю­щее; пред­ло­жил ме­ры по под­го­тов­ке Хар­тии основных прав и сво­бод че­ло­ве­ка (про­кла­ми­ро­ва­на в 2000 году). В 2001 году был под­пи­сан Ницц­кий до­го­вор для ук­ре­п­ле­ния га­ран­тий и пре­дот­вра­ще­ния рис­ков, свя­зан­ных с но­вым круп­ным рас­ши­ре­ни­ем со­ста­ва ЕС, в ко­то­ром бы­ла за­кре­п­ле­на пе­ре­смот­рен­ная кон­цеп­ция «про­дви­ну­то­го со­труд­ни­че­ст­ва», вве­де­ны но­вые га­ран­тии про­тив воз­мож­но­го на­ру­ше­ния де­мо­кра­тических ос­нов и прин­ци­пов ЕС, пе­ре­смот­рен по­ря­док функ­цио­ни­ро­ва­ния его су­деб­ной сис­те­мы. 29 октября 2004 года под­пи­сан Договор об учреж­дении Кон­сти­ту­ции для Европы. В со­от­вет­ст­вии с при­ня­тым по­ряд­ком До­го­вор и при­ла­гае­мые к не­му до­ку­мен­ты бы­ли пе­реда­ны на ра­ти­фи­ка­цию го­су­дарств - чле­нов ЕС (До­го­вор ра­ти­фи­ци­ро­ван 15 го­су­дар­ст­ва­ми, од­на­ко во Фран­ции и Ни­дер­лан­дах про­ект Кон­сти­ту­ции ЕС не по­лу­чил под­держ­ки и про­цесс ра­ти­фи­ка­ции был прерван).

Це­ли и прин­ци­пы ЕС. Со­юз ос­но­ван на прин­ци­пах сво­бо­ды, де­мо­кра­тии, ува­же­нии прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод, а так­же гос­под­стве пра­ва, прин­ци­пах, об­щих для го­су­дарств-чле­нов (статья 6.1 До­го­во­ра). Они реа­ли­зу­ют­ся в рам­ках об­ще­ст­ва, ха­рак­те­ри­зую­ще­го­ся плю­ра­лиз­мом, не­дис­кри­ми­на­ци­ей, тер­пи­мо­стью, со­ли­дар­но­стью и ра­вен­ст­вом жен­щин и муж­чин. Все го­су­дар­ст­ва-чле­ны обя­за­ны не толь­ко дек­ла­ри­ро­вать свою при­вер­жен­ность этим цен­но­стям, но и обес­пе­чи­вать их дей­ст­вен­ную реа­ли­за­цию. От­кло­не­ние от со­блю­де­ния этих на­чал и прин­ци­пов мо­жет по­влечь за со­бой при­ня­тие пре­ду­пре­ди­тель­ных мер со сто­ро­ны ЕС или, при на­ли­чии по­сто­ян­ной и серь­ёз­ной уг­ро­зы, на­ло­же­ние санк­ций пу­тём при­ос­та­нов­ле­ния пра­ва уча­стия в ра­бо­те ор­га­нов ЕС или да­же член­ст­ва в ЕС.

На ос­но­ве об­щих цен­но­стей, це­лей и прин­ци­пов фор­му­ли­ру­ют­ся кон­крет­ные за­да­чи, стоя­щие пе­ред ин­те­гра­ци­он­ным об­ра­зо­ва­ни­ем. В об­лас­ти внутренней по­ли­ти­ки к за­да­чам, ко­то­рые ре­ша­ют­ся Со­об­ще­ст­ва­ми и Сою­зом, от­не­се­ны: по­стро­ение об­ще­го и еди­но­го внутреннего рын­ка, соз­да­ние эко­но­ми­че­ско­го и ва­лют­но­го сою­за, осу­ще­ст­в­ле­ние по­ли­ти­ки эко­но­ми­че­ской и со­ци­аль­ной спло­чён­но­сти, со­дей­ст­вие ис­сле­до­ва­ни­ям в на­учной сфе­ре и тех­но­ло­гическому про­грес­су, обес­пе­че­ние и за­щи­та прав по­тре­би­те­лей, при­ня­тие ра­ди­каль­ных мер по за­щи­те ок­ру­жаю­щей сре­ды. В со­ци­аль­ной сфе­ре на пер­вый план вы­дви­га­ет­ся со­дей­ст­вие по­вы­ше­нию за­ня­то­сти, рос­ту бла­го­сос­тоя­ния и ка­че­ст­ва жиз­ни, дос­ти­же­нию вы­со­ко­го уров­ня здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния и профессионального обу­че­ния, уси­ле­нию со­ци­аль­ной за­щи­ты и борь­бе с со­ци­аль­ным от­чу­ж­де­ни­ем. Уча­стие ин­те­гра­ци­он­ных объ­е­ди­не­ний в раз­ви­тии и подъ­ё­ме куль­ту­ры под­чи­не­но со­блю­де­нию национальной ин­ди­ви­ду­аль­но­сти, са­мо­быт­но­сти и свое­об­ра­зия национальных куль­тур. С соз­да­ни­ем ЕС ряд но­вых за­дач фор­му­ли­ру­ет­ся в рам­ках вто­рой и треть­ей опор. При­ни­ма­ют­ся ме­ры по ак­ти­ви­за­ции уча­стия ЕС в ре­ше­нии за­дач гу­ма­ни­тар­но­го ха­рак­те­ра и осу­ще­ст­в­ле­нии кол­лек­тив­ных мер по под­дер­жа­нию ми­ра. В це­лях раз­ви­тия об­щей обо­рон­ной по­ли­ти­ки пре­ду­смот­ре­но соз­да­ние ев­ропейской груп­пы во­енного пла­ни­ро­ва­ния и фор­ми­ро­ва­ние кол­лек­тив­ных воо­руженных сил ЕС. Спе­циа­ли­зи­ро­ван­ный ап­па­рат в об­лас­ти пла­ни­ро­ва­ния со­вме­ст­ных опе­ра­ций за пре­де­ла­ми ЕС соз­дан и функ­цио­ни­ру­ет под рук. Вы­со­ко­го пред­ста­ви­те­ля по во­про­сам об­щей внеш­ней по­ли­ти­ки и по­ли­ти­ки безо­пас­но­сти.

Рас­ши­ре­нию со­труд­ни­че­ст­ва по­ли­ций и су­дов в уго­лов­но-пра­во­вой сфе­ре долж­ны со­дей­ст­во­вать фор­ми­ро­ва­ние но­вых спе­циа­ли­зированных струк­тур и раз­ра­бот­ка про­грамм со­труд­ни­че­ст­ва. Уч­ре­ж­де­ны Ев­ро­пол и Ев­ро­юст (за­ни­ма­ет­ся в осн. про­бле­ма­ми су­дей­ско­го и про­ку­рор­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва), соз­да­но Ев­ропейское агент­ст­во по управ­ле­нию опе­ра­тив­ным со­труд­ни­че­ст­вом на внеш­них гра­ни­цах ЕС, при­ня­то прин­ци­пи­аль­ное ре­ше­ние об об­ра­зо­ва­нии Ев­ропейской про­ку­ра­ту­ры, раз­ра­бо­та­ны ме­ры по вве­де­нию в дей­ст­вие еди­но­го ев­ропейского ор­де­ра на арест. Уч­ре­ж­дён ряд спе­циа­ли­зированных ор­га­нов, при­зван­ных со­дей­ст­во­вать уси­ле­нию борь­бы с ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью и тер­ро­риз­мом. Осу­ще­ст­в­ле­на ком­му­ни­та­ри­за­ция Шен­ген­ских со­гла­ше­ний (то есть их ин­те­гра­ция в си­сте­му пра­ва Со­об­ществ): раз­ра­бо­тан­ные в рам­ках кон­цеп­ции про­дви­ну­то­го со­труд­ни­че­ст­ва Шен­ген­ские со­гла­ше­ния при­зва­ны ре­гу­ли­ро­вать осу­ще­ст­в­ле­ние ви­зо­вой и ми­гра­ци­он­ной по­ли­ти­ки, а рав­но пре­дос­тав­ле­ние убе­жи­ща (к Шен­ген­ской зо­не при­сое­ди­ни­лись не­ко­то­рые го­су­дар­ст­ва - не чле­ны ЕС - Нор­ве­гия и Ис­лан­дия, ре­ше­ние о при­сое­ди­не­нии к Шен­ген­ской зо­не одоб­ре­но на ре­фе­рен­ду­ме в Швей­ца­рии). В це­лях даль­ней­шей де­та­ли­за­ции ви­зо­вой по­ли­ти­ки и обес­пе­че­ния без­опас­но­сти гра­ниц ЕС 7 го­су­дарств под­пи­са­ли но­вые со­гла­ше­ния, по­лу­чив­шие на­име­но­ва­ние Шен­ген­п­люс (2007).

ЕС - наи­бо­лее раз­ви­тая фор­ма эко­но­мической ин­те­гра­ции в Ев­ро­пе, про­шед­шей все эта­пы раз­ви­тия - зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли, та­мо­жен­ный со­юз, еди­ный внутренний ры­нок, эко­но­мический и ва­лют­ный со­юз. С 1968 года в Ев­ро­пей­ском со­об­ще­ст­ве пол­но­стью от­ме­не­ны та­мо­жен­ные по­шли­ны во вза­им­ной тор­гов­ле, вве­дён еди­ный та­мо­жен­ный та­риф по от­но­ше­нию к треть­им стра­нам. В 1993 году окон­ча­тель­но сло­жил­ся еди­ный внутренний ры­нок, пред­став­ляю­щий со­бой хо­зяйств. про­стран­ст­во без внутренних гра­ниц, в рам­ках ко­то­ро­го обес­пе­че­но сво­бод­ное пе­ре­ме­ще­ние то­ва­ров, ра­бо­чей си­лы, ус­луг и ка­пи­та­лов. Эко­но­мический и ва­лют­ный со­юз на­чал функ­цио­ни­ро­вать с 1 января 1999 года и пре­ду­смат­ри­вал вве­де­ние об­щей ва­лю­ты - ев­ро. Ев­ропейская эко­но­мическая ин­те­гра­ция раз­ви­ва­ет­ся по двум на­прав­ле­ни­ям: всё бо­лее пол­но­го объ­е­ди­не­ния национальных хо­зяйств в еди­ную ре­гио­наль­ную хо­зяйственную сис­те­му и тер­ри­то­ри­аль­но­го рас­ши­ре­ния зо­ны ин­те­гра­ции.

Од­на из за­дач ЕС - обес­пе­че­ние гар­мо­ни­за­ции национального за­ко­но­да­тель­ст­ва на ос­но­ве це­лей и прин­ци­пов ЕС. Ус­ло­вия и по­ря­док та­кой гар­мо­ни­за­ции ре­гу­ли­ру­ют­ся не­по­сред­ст­вен­но уч­ре­ди­тель­ны­ми до­го­во­ра­ми. Ка­ж­дый из них со­дер­жит клау­зу­лу со­ли­дар­но­сти, тре­бую­щую доб­ро­со­ве­ст­но­го и ло­яль­но­го ис­пол­не­ния при­ня­тых уча­ст­ни­ка­ми ин­те­гра­ции обя­за­тельств, на­ла­гае­мых уч­ре­ди­тель­ны­ми ак­та­ми и нор­ма­ми вто­рич­но­го пра­ва.

Ин­сти­ту­ты ЕС. Пол­но­мо­чия, пе­ре­дан­ные в ве­де­ние ин­те­гра­ци­он­ных об­ра­зо­ва­ний, осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ши­ро­кой сис­те­мой ор­га­нов, спе­циа­ли­зир. ор­га­ни­за­ций (агентств) и ин­сти­ту­тов. Основные ин­сти­ту­ты - ор­га­ны ЕС, на­де­лён­ные пра­вом из­да­ния обя­зательных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов. Сис­те­ма ин­сти­ту­тов пер­во­на­чаль­но бы­ла уч­ре­ж­де­на в ка­ж­дом из трёх Со­об­ществ. На на­чаль­ном эта­пе (1957) в рам­ках ев­ропейских ин­те­гра­ци­он­ных ор­га­ни­за­ций бы­ли соз­да­ны об­щие Пар­ла­мент и Суд; в 1965 году был под­пи­сан До­го­вор об объ­е­ди­не­нии, на ос­но­ве ко­то­ро­го уч­ре­ж­де­ны еди­ные для всех Со­об­ществ Со­вет и Ко­мис­сия . До­го­вор об об­ра­зова­нии ЕС пре­ду­смат­ри­вал соз­да­ние еди­ной сис­те­мы ин­сти­ту­тов для Со­об­ществ и Сою­за. Современная сис­те­ма ин­сти­ту­тов за­кре­п­ле­на в Ницц­ком до­го­во­ре.

Высший орган политического руководст­ва - Европейский совет. К ин­сти­ту­там ЕС от­не­се­ны: Со­вет ЕС, Ев­ро­пей­ская ко­мис­сия, Ев­ро­пей­ский пар­ла­мент, су­деб­ные ор­га­ны ЕС и Счёт­ная па­ла­та. К чис­лу важ­ней­ших ор­га­нов ЕС, ста­тус ко­то­рых оп­ре­де­ля­ет­ся не­по­сред­ст­вен­но в уч­ре­дительных ак­тах, от­но­сят­ся ор­га­ны Ев­ропейской сис­те­мы центральных бан­ков (ЕСЦБ) и Ев­ропейского центрального бан­ка (ЕЦБ); Комитет по­сто­ян­ных пред­ста­ви­те­лей (Ко­ре­пер) и ве­ду­щие кон­суль­та­тив­ные ор­га­ны - Эко­но­ми­че­ский и со­ци­аль­ный комитет и Комитет ре­гио­нов. Ста­тус мно­го­численных вспо­мо­га­тель­ных и кон­суль­та­тив­ных ко­ми­те­тов оп­ре­де­ля­ет­ся специальным рег­ла­мен­том, ре­гу­ли­рую­щим соз­да­ние и функ­цио­ни­ро­ва­ние ор­га­нов, вхо­дя­щих в сис­те­му ко­ми­то­ло­гии. В про­цес­се функ­цио­ни­ро­ва­ния ЕС бы­ли уч­ре­ж­де­ны и мно­го­численные спе­циа­ли­зированные орга­ни­за­ции и уч­ре­ж­де­ния, на ко­то­рые воз­ло­же­но осу­ще­ст­в­ле­ние административных и ко­ор­ди­на­ци­он­ных функ­ций в кон­крет­ных и срав­ни­тель­но уз­ких об­лас­тях. Не­ко­то­рые из них иг­ра­ют весь­ма су­ще­ст­вен­ную роль, например Ев­ро­пол, Ев­ро­юст и др.

Дея­тель­ность ин­сти­ту­тов и ор­га­нов ЕС под­чи­не­на прин­ци­пам суб­си­ди­ар­но­сти и про­пор­цио­наль­но­сти. Прин­цип суб­си­ди­ар­но­сти, при­ме­няе­мый за пре­де­ла­ми ис­клю­чительной ком­пе­тен­ции ЕС, пред­по­ла­га­ет, что ре­ше­ние или дей­ст­вие осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на уров­не ЕС или го­су­дарств-чле­нов или да­же их ре­гио­нов в за­ви­си­мо­сти от то­го, где их реа­ли­за­ция бу­дет мак­си­маль­но эф­фек­тив­на. Прин­цип про­пор­цио­наль­но­сти пред­по­ла­га­ет, что ин­сти­ту­ты ЕС бу­дут стро­го при­дер­жи­вать­ся пра­вил на­де­ле­ния ком­пе­тен­ци­ей и не бу­дут вы­хо­дить за пре­де­лы тех прав и пра­во­мо­чий, ко­то­рые пе­ре­да­ны го­су­дар­ст­ва­ми-чле­на­ми в ве­де­ние Ев­ропейских со­об­ществ и ЕС.

Ев­ро­пей­ский со­юз и Ев­ро­пей­ские со­об­ще­ст­ва. ЕС и Ев­ропейские со­об­ще­ст­ва об­ра­зо­ва­ны на ба­зе уч­ре­див­ших их ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. Од­на­ко по сво­ей при­ро­де и ха­рак­те­ру они от­ли­ча­ют­ся от обыч­ных ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций. Глав­ным в дея­тель­но­сти ЕС и Со­об­ществ яв­ля­ет­ся ре­ше­ние про­блем и за­дач внутренней по­ли­ти­ки. Пол­но­мо­чия ЕС в сфе­ре внеш­них свя­зей осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на ос­но­ве пра­вил, ко­то­рые за­мет­но от­ли­ча­ют­ся от при­ме­няе­мых в рам­ках Со­об­ществ.

Ев­ропейские со­об­ще­ст­ва поль­зу­ют­ся ста­ту­сом юри­ди­че­ско­го ли­ца. На тер­ри­то­рии го­су­дарств - чле­нов ЕС они осу­ще­ст­в­ля­ют со­от­вет­ст­вую­щие пра­ва в мак­си­маль­но пол­ном объ­ё­ме. Со­об­ще­ст­ва об­ла­да­ют так­же ме­ж­ду­народной пра­во­субъ­ект­но­стью (мо­гут всту­пать в от­но­ше­ния с треть­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми и ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми, за­клю­чать ме­ж­ду­народные до­го­во­ры и со­гла­ше­ния, а рав­но об­ла­да­ют соб­ст­вен­ны­ми ди­пло­ма­тическими пред­ста­ви­тель­ст­ва­ми в за­ру­беж­ных стра­нах). ЕС ста­ту­сом юри­ди­че­ско­го ли­ца не об­ла­да­ет. Од­на­ко на­ли­чие еди­ной сис­те­мы ин­сти­ту­тов ЕС и Со­об­ществ по­зво­ля­ет на прак­ти­ке осу­ще­ст­в­лять ме­ж­ду­народной свя­зи и при­ни­мать ре­ше­ния по внеш­ним по­ли­тическим во­про­сам как от име­ни ЕС, так и Со­об­ществ (со­от­вет­ст­вен­но при­сое­ди­няю­щие­ся к ЕС но­вые го­су­дар­ст­ва ста­но­вят­ся чле­на­ми не толь­ко ЕС, но и Со­об­ществ).

ЕС об­ла­да­ет соб­ст­вен­ной тер­ри­то­ри­ей, про­из­вод­ной от тер­ри­то­рий го­су­дарств-­чле­нов. В ЕС вве­де­но соб­ст­вен­ное гра­ж­дан­ст­во. Его об­ре­та­ют все фи­зи­че­ские ли­ца, об­ла­даю­щие национальным гра­ж­дан­ст­вом го­су­дарств - чле­нов ЕС. Об­ре­те­ние гра­ж­дан­ст­ва ЕС по­ро­ж­да­ет ряд по­ли­ти­ко-­пра­во­вых по­след­ст­вий: поль­зо­ва­ние из­би­рательным пра­вом при фор­ми­ро­ва­нии Ев­ро­пар­ла­мен­та и при фор­ми­ро­ва­нии национальных му­ни­ци­паль­ных ор­га­нов, пра­во дос­ту­па к долж­но­стям в ап­па­ра­те ЕС, пра­во на ди­пло­ма­тическую за­щи­ту со сто­ро­ны пред­ста­ви­тельств ЕС за ру­бе­жом и др. В ЕС вве­де­на соб­ст­вен­ная ва­лю­та: де­неж­ной еди­ни­цей ЕС яв­ля­ет­ся ев­ро. Для вхо­ж­де­ния в зо­ну ев­ро не­об­хо­ди­мо со­блю­де­ние ря­да жё­ст­ких пра­во­вых тре­бо­ва­ний. Это при­ве­ло к то­му, что ещё в мо­мент соз­да­ния ев­ро­груп­пы, ко­гда в ЕС бы­ло 15 го­су­дарств-чле­нов, в её со­став во­шли лишь 12. Всту­п­ле­ние в ЕС не вле­чёт за со­бой авто­ма­тического вклю­че­ния в зо­ну ев­ро. Из вновь при­ня­тых го­су­дарств толь­ко од­на Сло­ве­ния (2007) во­шла в зо­ну ев­ро.

Ус­ло­вия и по­ря­док при­ня­тия в со­став ЕС но­вых чле­нов. За го­ды, про­шед­шие по­сле фор­ми­ро­ва­ния ев­роп. ин­те­гра­ци­он­ных об­ра­зо­ва­ний, их со­став пре­тер­пел су­ще­ст­вен­ные из­ме­не­ния. К 6 го­су­дар­ст­вам-уч­ре­ди­те­лям (Фран­ция, ФРГ, Ита­лия, Бель­гия, Ни­дер­лан­ды, Люк­сем­бург) при­сое­ди­ни­лись: в 1973 году - Ве­ли­ко­бри­та­ния, Да­ния и Ир­лан­дия, в 1981 году - Гре­ция, в 1986 году - Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия; с 1995 года - Ав­ст­рия, Фин­лян­дия и Шве­ция; с 2004 года - Венг­рия, Че­хия, Сло­ва­кия, Поль­ша, Сло­ве­ния, Эс­то­ния, Лит­ва, Лат­вия, Маль­та и Кипр; с 2007 года - Бол­га­рия и Ру­мы­ния. Пре­тен­ден­та­ми на всту­п­ле­ние яв­ля­ют­ся Тур­ция и не­ко­то­рые Бал­кан­ские стра­ны.

Ус­ло­вия всту­п­ле­ния в со­став ЕС оп­ре­де­ле­ны в уч­ре­дит. до­го­во­рах, в по­сле­дую­щих нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тах и по­ли­тических ре­ше­ни­ях, вы­не­сен­ных на уров­не Ев­ропейского со­ве­та («Ко­пен­га­ген­ские кри­те­рии»). Чле­на­ми ЕС мо­гут быть толь­ко ев­ропейского го­су­дар­ст­ва. Они долж­ны пол­но­стью раз­де­лять цен­но­сти, це­ли и прин­ци­пы ЕС. Го­су­дар­ст­ва-кан­ди­да­ты долж­ны об­ла­дать сво­бод­ной ры­ноч­ной эко­но­ми­кой и со­блю­дать пра­ви­ла и прин­ци­пы доб­ро­со­ве­ст­ной кон­ку­рен­ции. Они обя­за­ны при­вес­ти свою пра­во­вую сис­те­му в со­от­вет­ст­вие с ус­та­нов­ле­ния­ми и пред­пи­са­ния­ми ев­ро­пей­ско­го пра­ва (acquis com­munautaire - пра­во­вое дос­тоя­ние Со­об­ществ).

Го­су­дар­ст­во, пре­тен­дую­щее на всту­п­ле­ние в ЕС, на­прав­ля­ет об­ра­ще­ние в Со­вет ЕС, ко­то­рый, дей­ст­вуя по ре­ко­мен­да­ции Ев­ропейской ко­мис­сии, при­ни­ма­ет ре­ше­ние об от­кры­тии пе­ре­го­во­ров. Ве­де­ние пе­ре­го­во­ров воз­ла­га­ет­ся на Ев­ропейскую ко­мис­сию. Го­су­дар­ст­ва-кан­ди­да­ты по­лу­ча­ют со­от­вет­ст­вую­щие фи­нан­со­вые до­та­ции и тех­ническую под­держ­ку. Их пред­ста­ви­те­ли уча­ст­ву­ют в ра­бо­те ор­га­нов ЕС на кон­суль­та­тив­ных на­ча­лах.

Ра­бо­та по приё­му за­вер­ша­ет­ся под­пи­са­ни­ем Со­гла­ше­ния о при­сое­ди­не­нии и Ак­та о всту­п­ле­нии в ЕС. По за­вер­ше­нии рас­смот­ре­ния на уров­не ин­сти­ту­тов ЕС ре­ше­ние пе­ре­да­ёт­ся на ус­мот­ре­ние го­су­дарств - чле­нов ЕС. Ра­ти­фи­ка­ция долж­на иметь ме­сто не толь­ко во всех го­су­дар­ст­вах-чле­нах, но и в го­су­дар­ст­вах-кан­ди­да­тах. Все ак­ты о при­сое­ди­не­нии со­дер­жат мно­го­численные ого­вор­ки и временные ог­ра­ни­че­ния, осо­бен­но в том, что ка­са­ет­ся реа­ли­за­ции че­ты­рёх сво­бод, свя­зан­ных с уча­сти­ем в об­щем рын­ке.

Дей­ст­вую­щие уч­ре­дительные ак­ты не со­дер­жат по­ста­нов­ле­ний, ре­гу­ли­рую­щих по­ря­док воз­мож­но­го вы­хо­да из со­ста­ва ЕС. Со­от­вет­ст­вую­щие по­ста­нов­ле­ния бы­ли раз­ра­бо­та­ны и вклю­че­ны в про­ект Кон­сти­ту­ции ЕС (пре­ду­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность вы­хо­да го­су­дар­ст­ва-чле­на при ус­ло­вии за­бла­го­вре­мен­но­го из­ве­ще­ния и вы­пол­не­нии не­ко­то­рых обя­за­тельств, свя­зан­ных с член­ст­вом в ЕС). Го­су­дар­ст­ва, всту­паю­щие в ЕС, не ста­но­вят­ся ав­то­ма­ти­че­ски уча­ст­ни­ка­ми со­гла­ше­ний, при­ня­тых на ос­но­ве кон­цеп­ции про­дви­ну­то­го со­труд­ни­че­ст­ва.

ЕС и Российская Фе­де­ра­ция яв­ля­ют­ся стра­те­гическими парт­нё­ра­ми, ме­ж­ду ни­ми под­пи­са­но Со­гла­ше­ние о парт­нёр­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве (1994, всту­пи­ло в си­лу с 1 декабря 1997 года), ба­зи­рую­щее­ся на «во­пло­ще­нии об­щих цен­но­стей, ле­жа­щих в ос­но­ве дву­сто­рон­не­го со­труд­ни­че­ст­ва». От­но­ше­ния ЕС - РФ раз­ви­ва­ют­ся в рам­ках стра­те­гии раз­ви­тия от­но­ше­ний на сред­не­сроч­ную пер­спек­ти­ву (2000-2010), ко­то­рая пред­по­ла­га­ет «по­строе­ние еди­ной Ев­ро­пы без раз­де­ли­тель­ных ли­ний». В РФ дей­ст­ву­ет пред­ста­ви­тель­ст­во ЕК, а при ЕС - по­сто­ян­ное пред­ста­ви­тель­ст­во РФ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)