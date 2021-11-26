ДОЙЧЕ ПРЕССЕ-АГЕНТУР
ДОЙЧЕ ПРЕССЕ-АГЕНТУР (ДПА) - крупнейшее информационное агентство в Германии.
Штаб-квартира - в городе Гамбург. Основано 18.08.1949 года в городе Гослар (первые сообщения - 01.09.1949 года). Цель Дойче Прессе Агентур - сбор, переработка и распространение новостных, архивных и иллюстративных материалов. В среднем ежедневно Дойче Прессе Агентур собирает свыше 800 политических, экономических, культурных и других сообщений и около 350 фотоматериалов со всего мира (2004 год).
С 1988 года пользуется услугами только собственных корреспондентов. Распространяет информацию на немецком, английском, испанском и арабском языках. В Германии находится 12 региональных отделов Дойче Прессе Агентур и более 50 бюро. Имеет представительства в 80 странах. Главный офис английской службы Дойче Прессе Агентур располагается в городе Корк (Ирландия), испанской службы - в Буэнос-Айресе и Мадриде, арабской службы - в Каире.
Дойче Прессе Агентур работает в тесном контакте с австрийскими и швейцарскими информационными агентствами. В штате Дойче Прессе Агентур свыше 800 сотрудников, бюджет - 94 миллиона евро (2004 год). Дойче Прессе Агентур декларирует свою независимость от политических партий, организаций, экономических и финансовых групп, правительства.