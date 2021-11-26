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БЕРЕГОВУА Пьер (Bеrеgovoy)
Французский политический и государственный деятель, социалист.
Министр экономики, финансов и бюджета в 1984—1986 и 1988—1992. Премьер-министр в 1992—1993. Предпринял ряд мер по стабилизации франка и по борьбе с инфляцией. Безуспешно пытался сократить безработицу.
После сокрушительного поражения Социалистической партии на парламентских выборах 1993 покончил с собой.
Автор статьи: М. Ц. Арзаканян.
© Российская Историческая Энциклопедия
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