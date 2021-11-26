АХТИСААРИ Мартти Ойва Калеви (фин. Martti Oiva Kalevi Ahtisaari)

Дипломат, 10-й президент Финляндской Республики .

Родился в семье военного. Детство и юность прошли в Куопио, откуда в 1952 семья переехала в Оулу. Здесь А. окончил педагогическое отделение Оулуского университета (1959) по специальности «учитель начальных классов». В течение нескольких лет он преподавал в Оулу и в Танзании. В 1965 А. перешел на работу в Министерство ино­странных дел. С 1973 был послом в Танзании, Замбии, Сомали и Мозамбике, с 1977 представлял Финляндию в Организации Объединенных Наций , совмещая эту миссию с работой в Намибии (почетный гражданин с 1992) и в МИД; в 1987—1991 занимал пост заместителя Генерального секретаря ООН по экономическим и административным вопросам. А. стал кандидатом в президенты от Социал-демократической партии Финляндии в условиях тяжелого экономического кризиса, когда доверие к политикам было подорвано. А. был практически «человеком со стороны»: вступив в партию в 19 лет, он никогда не избирался в парламент и не занимал министерских постов. На втором круге президентской гонки А. победил свою соперницу, министра обороны Э. Рен (Шведская народная партия), с перевесом в 250 тыс. голосов, став первым президентом Финляндской Республики (1994—2000), избранным на основе прямых всенародных двухступенчатых выборов. Как и его предшественник М. Койвисто , А. выступал безусловным сторонником членства Финляндии в Европейском союзе (1995). Он также активно занимался посреднической деятельностью, в том числе в попытках разрешения кризиса в Косово весной 1999. По истечении президентского срока А. вернулся на дипломатическую работу. Среди его заслуг особо отмечают, в частности, участие в урегулировании длившегося более 30 лет этнополитического конфликта в Индонезии. В ноябре 2005 он был назначен спецпредставителем Генерального секретаря ООН на переговорах по статусу Косово. В феврале 2008 край провозгласил свою независимость от Сербии. Ключевые положения «Плана А.» легли в основу новой государственной структуры, которая создается в Косово. В 2008 А. получил премию мира ЮНЕСКО и Нобелевскую премию мира «за работу на многих континентах и за разрешение международных конфликтов в течение 30 лет». А. открыто поддерживает членство Финляндии в НАТО , выступил в защиту политики США в Ираке. Считает, что глобальная справедливость и жизнь отдельного человека должны иметь приоритет перед национальным суверенитетом .

Автор статьи: Андросова А.Т.