ЖИРАРДО АННИ

ЖИРАРДО АННИ - французская актриса.

В 1954 году окон­чи­ла Па­риж­скую консерваторию. До 1957 года иг­ра­ла в те­ат­ре «Ко­ме­ди Фран­сез» и на сце­не од­но­го из па­риж­ских ка­ба­ре. В ки­но с 1956 года («Три­на­дцать за сто­лом»). Важ­ным эта­пом ста­ла ра­бо­та с Л. Вис­кон­ти («Рок­ко и его бра­тья»). Об­раз силь­ной и гор­дой жен­щи­ны, са­мо­стоя­тель­но вы­би­раю­щей свою судь­бу, ак­три­са варь­и­ро­ва­ла в филь­мах «Три ком­наты в Ман­хэт­те­не» (премия Мкф в Ве­не­ции), «Уме­реть от люб­ви», «Нет ды­ма без огня» (в отечественном про­ка­те - «Шан­таж») и других. В фильме «Ста­рая де­ва» (премия Мкф в Западном Бер­ли­не) соз­да­ла ко­мический ти­паж «сред­ней фран­цу­жен­ки» с не­уст­ро­ен­ной лич­ной жиз­нью, в даль­ней­шем экс­плуа­ти­ро­ва­ла его во мно­гих ком­мерческих филь­мах. Не­обы­чай­ная пла­стич­ность ак­три­сы, её склон­ность к сар­каз­му, уме­ние яр­ко и жё­ст­ко очер­тить ха­рак­тер на­шли от­ра­же­ние в филь­мах раз­ных жан­ров : «Смог», «Жить, что­бы жить», «Дил­линд­жер мёртв», «Джуль­ет­та и Джуль­ет­та», «Док­тор Фран­суа­за Гай­ан», «Неж­ный по­ли­цей­ский», «Го­во­ри­те, мне ин­те­рес­но», «Ре­ванш», «Руфь», «Все­лен­ский по­топ», «Вре­мя перь­е­вых ру­чек», «Кри­сти­ан», «Пиа­ни­ст­ка» и других. В 1980-х годах иг­ра­ла в те­ат­рах Па­ри­жа («Ску­пой» Моль­е­ра, «Ко­роль уми­ра­ет» Э. Ио­не­ско, и других).

Иллюстрации:

А. Жи­рар­до в филь­ме «Рок­ко и его бра­тья». 1960. Архив БРЭ.