ЖЕРМЕН СИЛЬВИ
ЖЕРМЕН СИЛЬВИ - французская писательница.
Из семьи чиновника. Изучала философию в Сорбонне, была ученицей Э. Левинаса. Защитила докторскую диссертацию в университете Париж-X (1981). В 1986-1992 годах жила в Праге, где преподавала философию. Печатается с 1985 года. Автор сказок, новелл, описаний путешествий, эссе, а также романов, написанных в стилистике притчи: «Книга ночей» («Le livre des nuits», 1985, русский перевод 1998 года), «Янтарная ночь» («Nuit d’ambre», 1987, русский перевод 2003 года), «Дни гнева» («Jours de colère», 1989, русский перевод 1993 года), «Дитя-медуза» («Enfant Méduse», 1991, в русском переводе - «Взгляд медузы», 2002), «Безмерность» («Immensités», 1993, русский перевод 2003 года), «Магнус» («Magnus», 2005) и др. Главная тема творчества Жермен - природа зла, его место в мироздании; тексты Жермен, пронизанные мистицизмом, отличаются изысканными метафорами, замысловато сочетают реальность и фантастику.